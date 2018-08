"Hij was andere meisjes aan het beledigen, ik probeerde tussenbeide te komen": hitsig baasje slaat jongedame KO voor ingang van discotheek Sven Van Malderen

01 augustus 2018

11u43

Bron: Daily Mail 0 Stevige confrontatie vorige zaterdag in de Britse stad Ilford: tot twee keer toe kreeg een jongedame voor de ingang van een discotheek een ferme mep in het gezicht. Het meisje viel daarna bewusteloos tegen de grond. "Ik heb vijf minuten KO gelegen", klinkt het. Toen de moeder van de dader de beelden onder ogen kreeg, nam ze hem meteen mee naar het politiebureau.

"Het enige wat ik me nog herinner, is dat ik volledig onder het bloed zat", vertelt het slachtoffer. "Mijn gezicht is ook zwaar gekneusd."

"Die kerel was meisjes aan het beledigen, hij noemde hen onder meer 'dikke dellen'. Samen met zijn maat had hij een groepje vrouwen in de hoek gedreven, ze dreigden ermee hen te slaan. Ik probeerde tussenbeide te komen en zei dat hij moest ophoepelen. Daarna haalde hij uit."

Cathy Holmes (53) escorteerde haar zoon gisteren richting het politiekantoor. "Mensen gaan nu oordelen op basis van dit korte filmpje, maar hij vormt absoluut geen gevaar. Ik heb een tijdje geleden een hersenbloeding gekregen, hij is diegene die me toen verzorgd heeft. Hij gaat bijna nooit meer uit. En nu hij het toch nog eens gedaan heeft, gebeurt dit."

"De beelden geven nu een slechte indruk, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Die avond zijn er heel wat dingen gebeurd, maar dat weten de mensen natuurlijk niet. Hij zou zoiets nooit zomaar doen. Agenten hebben mij verzekerd dat ze alle camerabeelden zullen onderzoeken, dan zal de waarheid wel aan het licht komen."

Haar reactie maakt op sociale media echter weinig indruk. "Wat er ook gebeurd moge zijn, het is geen excuus om zo te reageren", luidt de teneur daar.

Een andere discotheekgangster beweert dat Liam Holmes haar bleef lastigvallen om haar telefoonnummer te pakken te krijgen. "Ik weigerde en toen werd hij heel boos. Gelukkig was ik daar met een pak vrienden, op die manier escaleerde de situatie niet. Zijn moeder zegt dat hij geprovoceerd werd, maar ik heb alleen maar 'nee' gezegd. Als dit dan het gevolg is..."