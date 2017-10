"Hij vertelt me vaak hoe mooi hij mijn arm vindt": model zonder onderarm leert zoon omgaan met diversiteit aja

Kelly Knox (33) uit Londen is model en moeder van de tweejarige Jenson. Het Brits model is geboren zonder onderarm. In 2008 won ze het programma 'Britain's Missing Top Model', een wedstrijd van BBC voor modellen met een beperking. Kelly vindt het belangrijk dat haar zoon leert omgaan met diversiteit. "Hij ziet mijn arm niet als iets negatief. Als je omringd bent door diversiteit, accepteer je het sneller."

"Jenson vertelt mij vaak hoe mooi hij mijn arm vindt", vertelt Kelly aan de Britse krant Daily Mail. "Mijn zoon is een grote fan van Michael Jackson. Hij neemt vaak mijn arm vast als een microfoon en zingt dan één van zijn nummers. Hij kust en knuffelt mijn arm ook graag."



Het zoontje van het 33-jarige Britse model is een kind van gemengde ouders. Ze wil hem dan ook met deze waarden opvoeden. "Het maakt mij trots om te weten dat hij later een ruimdenkende en gevoelige man zal worden", vertelt het model.

Kelly, die onlangs een contract tekende bij MiLK Model Management, sprak ook over de behoefte aan meer diversiteit op de catwalk en in de mode-industrie. "In de laatste negen jaar is er al heel wat veranderd maar toch is er nog een lange weg te gaan. Ik ben hier dan ook om daar verandering in te brengen."



Of het nu gaat over een model met een maatje meer, een model met een donkere huidskleur, een transgender of een model met een beperking, volgens Kelly verdienen ze allemaal, stuk voor stuk, een plaats op de catwalk.