"Hij vermoordde haar en bewaarde haar 9 maanden in een diepvries in zijn keuken. Tot die uitviel" Koen Van De Sype

12u41

Bron: Daily Mirror 0 RV Een koude en berekende moordenaar: zo noemt voormalig politiechef Chris Gregg de man die in 2000 het 16-jarige schoolmeisje Leanne Tiernan ontvoerde en om het leven bracht in West Yorkshire. Hij doet dat in een documentaire over het drama, die morgen op de Britse televisie komt. Daarin geeft hij ook meer details over de zaak. Onder meer over de speling van het lot die maakte dat het meisje gevonden werd. En dat de schuldige gestraft kon worden.

John Taylor (nu 61) leidde ten tijde van de verdwijning van Leanne een teruggetrokken bestaan met zijn 30 huisdieren, vooral honden. Hij ging vaak stropen in de bossen en behandelde de dieren die hij ving op een wrede manier. Buren beschreven de gescheiden man dan ook als een zonderling. Maar niemand had kunnen vermoeden dat hij nog een veel duisterder geheim verborg. Vol in het zicht.

Lees ook Verdachten moord op Kim Jong-nam hadden sporen van zenuwgas op kledij

Zijn keuken werd - volgens een zeldzame bezoeker achteraf - gedomineerd door een grote vrijstaande diepvries. En die was op een dag verdwenen. Negen maanden lang zou Taylor volgens Gregg - die het politieonderzoek leidde - het meisje daarin bewaard hebben, nadat hij haar had vermoord. (lees hieronder verder)

rv

Taylor zou Leanne op 26 november 2000 ontvoerd hebben toen ze onderweg was naar huis na een dagje kerstshoppen in Leeds. Hij blinddoekte haar en wikkelde haar in zijn jas van het koeriersbedrijf Parcel Force, waarvoor hij werkte. Thuis aangekomen bond hij haar vast op een oude kerkstoel in zijn keuken en achteraf bekende hij dat hij toen van plan was om haar te verkrachten.



Mysterie

Uiteindelijk vermoordde hij haar. Maar wat hij daarna deed, is nog altijd een mysterie. Feit is dat een wandelaar in augustus van het volgende jaar het lichaam van het meisje vond in de Lindley Woods, zo'n 30 kilometer verderop. Volgens de lijkschouwer was het meisje bewaard in een diepvries, vermoedelijk een rechtopstaand model, zoals zo vele mensen thuis een hebben staan. (lees hieronder verder)

rv De laatste beelden van Leanne, in een shoppingcenter in Leeds.

"Taylor bewaarde Leanne negen maanden in de diepvries in zijn keuken", aldus Gregg. "Waarom hij haar daar op zeker moment uithaalde en achterliet in de bossen waar het gevonden werd? We zullen het nooit zeker weten, want in tegenstelling tot de moord heeft hij dat nooit opgebiecht. Maar de eenvoudige verklaring is dat de diepvries kapotging."



Halsband

Het lichaam van het meisje was ingepakt in 10 lokale vuilniszakken, een beetje als een Russische matroesjka. Haar handen waren vastgebonden op haar rug en ze was in een dekbed gedraaid. Aan haar nek zat de halsband van een hond. En het was die halsband en de hondenharen op het dekbed die de speurders naar Taylor leidden. Ze checkten bij de verkopers van de specifieke halsband en vonden de naam van een man die vlakbij Leanne woonde en de halsband drie maanden voor haar verdwijning had aangeschaft. En die bleek regelmatig te stropen in de bossen waar het meisje gevonden was. Bij een huiszoeking werden daarop vezels gevonden die ook op het meisje zaten. (lees hieronder verder)

rv

Aanvankelijk gaf Taylor toe dat hij haar ontvoerd had, maar niet dat hij haar vermoordde. Hij beweerde dat ze gevallen was en haar hoofd had gestoten. Maar op de dag dat zijn moordproces begon - in 2002 - pleitte hij toch schuldig. De "gevaarlijke seksuele sadist" kreeg van de rechter twee keer levenslang, voor de ontvoering en voor de moord.



Verdwijningen

Maar volgens Gregg is daarmee nog niet alles gezegd. Want hij gelooft dat de moordenaar achter nog een aantal andere mysterieuze verdwijningen in de regio zit. De politie onderzocht ook vier moorden die teruggingen tot de jaren 80 om te zien of er een connectie was met Taylor, maar kon geen hard bewijs vinden. Ook niet voor de moord op prostituee Yvonne Fitt, van wie het lichaam gevonden werd op amper 90 meter van waar Leanne lag.

"Hij weet wat hij gedaan heeft. Ik denk dat ik weet wat hij gedaan heeft. Hopelijk vinden we ooit het bewijsmateriaal. Hij zal nooit uit zichzelf bekennen, alleen als hij met zijn rug tegen de muur staat en hij niet anders meer kan. Hij is gevaarlijk en zou nooit meer vrij mogen komen", aldus Gregg.



Twee verkrachtingen

Dat risico zit er niet echt in, zeker niet nadat hij in 2003 nóg eens twee keer levenslang kreeg voor twee verkrachtingen. DNA-materiaal wees hem daarvoor als schuldige aan.



De aflevering over Leanne Tiernan is onderdeel van de 'Written in Blood'-serie, die uitgezonden wordt op CBS Reality.