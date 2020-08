“Hij verdient het niet om gereanimeerd te worden”: uitspraken hulpverleners in zaak-Chovanec veroorzaken ook in Slovakije verontwaardiging HAA

29 augustus 2020

12u53 10 Laatdunkende uitspraken van medisch personeel en de politie over Jozef Chovanec (38), die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi, veroorzaken ook deining in zijn thuisland Slovakije.

“Hij verdient het niet om gereanimeerd te worden”, zou een van de agenten van de luchtvaartpolitie na de arrestatie van Chovanec hebben gezegd. De verklaring komt van een ambulancier van het MUG-team dat tweeënhalf jaar geleden ter plaatse kwam, en is opgenomen in het gerechtelijk dossier, schrijft De Standaard.



Camerabeelden van het gespierde politieoptreden in de cel van Chovanec raakten vorige week via deze krant bekend. In de video is onder meer te zien hoe de luchthavenpolitie de Slovaak bruut behandelt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt en enkele dansjes doet.

De weduwe van Chovanec kreeg de beelden in september 2018 voor het eerst te zien. In een interview met Het Laatste Nieuws hekelde ze vorige week al de wijze waarop haar man door politie behandeld werd. “Ze lachten hem vierkant uit. Het plezier spat van hun gezicht. Terwijl mijn man naast en onder hen ligt te sterven... Is de politie er normaal niet om mensen te helpen?” Henrieta uitte ook haar bedenkingen over de artsen. “In het onderzoek staat dat drie politiemensen en ambulanciers de dokter hoorden zeggen dat het geen groot verlies zou zijn als mijn man zou sterven door dat kalmeringsmiddel.”

Het gaat om deze quote die in het gerechtelijk dossier is opgenomen, schrijft De Standaard: “We zullen hem een dosis geven (een inspuiting, red.) en als hij een hartaanval krijgt, is dat geen groot verlies.” Een van de vrouwen van het MUG-team zou de uitspraak hebben gedaan. De quote verscheen gisteren ook in de Slovaakse pers.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) was op het moment van de tragische dood van Jozef Chovanec federaal minister van Binnenlandse Zaken. Over zijn mogelijke rol in de zaak is de afgelopen dagen heel wat ophef ontstaan. Jambon gaat deze namiddag duidelijkheid scheppen op een persconferentie die zal doorgaan in Brasschaat. U kan zijn verklaring vanaf 14.55 uur volgen tijdens een extra VTM NIEUWS-uitzending op HLN LIVE.

