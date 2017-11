“Hij verdient een kans”: ouders laten baby met ernstige hartafwijking geboren worden, maar het gaat niet goed met hem Koen Van De Sype

Bron: Facebook, The Sun, Metro 3 Facebook Kleine Charlie ligt aan machines die hem in leven houden. Twee hartstilstanden, meer dan negen operaties en twintig bloedtransfusies: de eerste zes weken van Charlie Douthewaites leven waren geen lachertje. Toen zijn ouders zwanger waren, ontdekten artsen dat hij een ernstige hartafwijking had, maar Tracie Wright (30) en Steven Douthewaite (32) besloten om niet voor een abortus te gaan. “Omdat we vonden dat hij een kans op leven verdiende.”

Het Britse koppel was bij de dokter voor een routinescan op 20 weken, toen hun wereld instortte. Charlie bleek aan een zeldzame aandoening te lijden: hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS), waarbij de linkerhelft van het hart en de aorta niet volgroeid zijn en het hart niet genoeg zuurstofrijk bloed naar het lichaam kan pompen. Tracie en Steven overwogen een abortus, maar besloten dat uiteindelijk niet te doen. “We wisten niet wat we moesten verwachten en wat de toekomst zou brengen, maar we vonden dat onze zoon een kans verdiende”, vertelt Tracie uit Fenham.

Noodkeizersnede

Charlie werd vorige maand geboren, op 2 oktober. Hij was maar 38 weken, maar omdat zijn moeder zwangerschapscholestase had ontwikkeld – een leveraandoening die gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind als het voldragen wordt – werd hij gehaald met een noodkeizersnede. (lees hieronder verder)

Facebook Charlie met zijn mama.

Zijn aandoening bleek zo ernstig dat er een gat zat in de wand tussen twee kamers van zijn hart. Zijn hartkleppen waren onderontwikkeld en lekten. Toen hij amper drie dagen was, kreeg hij een shunt om de bloedcirculatie in zijn hart te ondersteunen. Maar vier dagen later volgde een eerste hartstilstand.

Dokters hadden een half uur nodig om hem terug te brengen. Sindsdien ligt hij aan machines die hem in leven houden. Drie weken geleden kregen zijn ouders te horen dat hij een nieuw hart nodig heeft om het te halen. Daarmee is hij nu de jongste patiënt die wacht op een harttransplantatie. (lees hieronder verder)

Facebook Tracie Wright en Steven Douthewaite.

“Onze kleine jongen heeft al zo veel meegemaakt in de eerste weken van zijn leven”, vertelt zijn mama. “Hij kreeg nog een tweede hartstilstand, had al een openhartoperatie en nog negen andere ingrepen die een hoog risico inhielden. Door complicaties met de machines die hem in leven houden, raakte hij ook bijna zijn rechtervoetje kwijt. Hij moest al meer dan 20 bloedtransfusies ondergaan en kreeg zelfs een bloeding in zijn borstkas. Hij is de jongste patiënt ter wereld die een ventriculair assistentietoestel (VAD) kreeg ingeplant in afwachting van een transplantatie.”

“Elke keer dat ik hem zie, smelt mijn hart en ben ik zo trots dat hij blijft vechten”, gaat ze verder. “Ik kan niet beschrijven hoe moeilijk het is voor ons gezin. Maar we zien hem zo graag.” (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook De broertjes van Charlie zijn al erg aan hem gehecht.

Tracie deelde hartverscheurende foto’s van haar kleine jongen op Facebook, onder meer met haar twee andere kinderen Jamie (10) en Ryan (7). Ze hoopt op die manier aandacht te vragen voor het belang van orgaandonatie. En zo haar zoontje te redden. “Het moment dat we te horen kregen dat hij een nieuw hart nodig had, was vreselijk. Ik kon het niet geloven. Ik word er niet goed van als ik bedenk dat er een ander baby’tje moet sterven opdat Charlie zou kunnen leven. Maar het zal hoe dan ook het allermooiste geschenk zijn dat het kan geven aan onze zoon. En zo leeft het ook nog een beetje voort.” (lees hieronder verder)

Facebook Kleine Charlie blijft vechten.

Volgens Anthony Clarkson – vicedirecteur van de afdeling orgaandonatie bij NHS Blood and Transplant – is er een groot tekort aan organen. “Gemiddeld drie mensen sterven elke dag terwijl ze op een nieuw orgaan wachten”, zegt hij. “Een hart moet de juiste grootte hebben en een erg jong kind zoals Charlie kan alleen een hart krijgen van een kind waarvan de familie akkoord gaat. We roepen iedereen nog maar eens op om zich op te geven als orgaandonor.”

Facebook