"Hij stierf toen hij mijn leven redde": Andrew en Lucy vierden huwelijksverjaardag met beklimming El Capitan toen noodlot toesloeg

Er zijn meer details bekendgeraakt over het koppel dat donderdag in de problemen raakte tijdens een beklimming van El Capitan in het Amerikaanse Yosemite National Park. Daarbij kwam Andrew Foster (32) uit Wales om het leven. Zijn vrouw Lucy (28) vertelde nu dat ze de tocht ondernamen om hun eerste huwelijksverjaardag te vieren. En dat haar man zijn leven voor haar gaf.

Andrew en Lucy uit Cardiff waren op een reis van drie weken en wilden daarop El Capitan bedwingen, een granieten bergwand die bekend is om zijn hoge moeilijkheidsgraad voor klimmers. Tijdens hun tocht sloeg het noodlot toe: over een tijdsspanne van vier uur schoof volgens de US National Park Service voor maar liefst 1.300 ton aan afgebroken rotsblokken naar beneden. Een enorm blok graniet raakte ook het koppel. Volgens een getuige had het een afmeting van "zeker 30 meter bij 30".

Lucy vertelde nu aan een tante van Andrew dat haar man stierf terwijl hij haar leven redde. "Hij dook bovenop me toen hij zag wat er aan het gebeuren was en beschermde voor de vallende rotsen", aldus Gillian Stephens in The Times. De man werd later dood teruggevonden aan de voet van El Capitan. Lucy liep een gebroken schedel op en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. (lees hieronder verder)

De ouders van Andrew - uit Cheltenham - zijn volgens de Britse openbare omroep BBC naar de Verenigde Staten afgereisd om zijn lichaam op te halen. "Ze zijn er kapot van", aldus Stephens. "Ik kan het onmogelijk beschrijven. Ze verafgoden hun kinderen."

Volgens parkwachter Scott Gediman zou het om een tragisch ongeval gaan. "Deze mensen waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats", verklaarde hij na het incident.

Andrew en Lucy verloofden zich in 2015 tijdens een skireis in de Alpen en huwden het jaar erop. Ze hielden van avontuur en het buitenleven en hielden daarover samen een blog bij: Cam and Bear'.

ap Lucy wordt geëvacueerd.