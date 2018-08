“Hij slaapt onder zijn bureau en iedereen is bang als hij op werkvloer komt”: medewerkers onthullen hoe het is om voor Elon Musk te werken KVDS

29 augustus 2018

15u19

Bron: The Ne 12 Elon Musk (47) zit in woelig water. Nadat de topman van elektrische wagenbouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX twee weken geleden emotioneel vertelde over de veeleisendheid van zijn job en welke impact die op hem had, hebben nu enkele van zijn medewerkers een beeld geschetst van hoe het is om voor de visionaire maar wispelturige zakenman te werken. En dat blijkt niet simpel.

Het is al geen eenvoudig jaar geweest voor Musk. De strubbelingen kenden een voorlopig hoogtepunt na een tweet die hij op 7 augustus de wereld instuurde. Daarin melde hij kort dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en dat hij daarvoor al het nodige geld bij elkaar had. Het stuurde een schokgolf door de financiële markten en er kwam een golf van kritiek van zijn directiecomité, dat duidelijk niet op de hoogte was van zijn intentie. Het eindigde ermee dat de deal werd geschrapt, toen bleek dat de financiering toch niet rond was.

Uitschuiver

Vorige maand had hij ook al een uitschuiver gemaakt door een van de duikers die hielpen bij de redding van een groep voetballertjes uit een ondergelopen grot in Thailand een “pedofiel” te noemen. En dat omdat de man zich kritisch had uitgelaten over de hulp die Musk had willen bieden door een speciale onderwatercapsule naar Thailand te sturen. Om nog maar te zwijgen over de scheldtirades op Twitter aan het adres van enkele van zijn analisten. De mentale gezondheid van Musk werd zelfs in vraag gesteld en er doken geruchten op dat hij partydrugs zou gebruiken.





In een emotioneel interview met The New York Times vertelde Musk daarop over zijn zware leven en de impact daarvan op zijn fysieke en mentale gezondheid. Hij onthulde onder meer dat hij soms tot 120 uur per week werkt en dat hij zware medicatie neemt om te kunnen slapen. (lees hieronder verder)

Het was ook The New York Times die afgelopen week enkele mensen sprak in zijn directe omgeving en die schetsten een niet altijd zo fraai beeld van hem als werkgever. Ze portretteerden hem als een getroebleerd genie en een workaholic, die niet kan delegeren en gefocust is op de kleinste details. Dat zou potentieel zelfs de toekomst van zijn bedrijf met 40.000 werknemers in gevaar kunnen brengen, zo klonk het.

Sabotage

Zo zou Musk soms onder zijn bureau slapen en zich grote zorgen maken over werknemers die hem een mes in de rug willen steken om speculanten van dienst te zijn. In juni beschuldigde hij een personeelslid van sabotage nadat de productie van Model 3 van Tesla vertraagd raakte. Zijn paranoia zou zo erg zijn dat zijn broer Kimbal het definieert “alsof het oorlog is”. (lees hieronder verder)

Medewerkers van Musk omschrijven hem als iemand die elke week uren doorbrengt op de werkvloer. “Hij houdt iedereen aan de machines persoonlijk verantwoordelijk”, aldus JB Straubel, de chief technical officer van Tesla. “Dat maakt de mensen bang. Ze maken zich zorgen dat hij halt zal houden bij hun werkstation en lastige vragen zal beginnen te stellen.”

Batterijfabriek

Anderzijds is hij wel een probleemoplosser. Bij productiestoringen vind je hem vaak aan de machines, waar hij zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo werd hij onlangs geconfronteerd met een opstopping in het productieproces van de Gigafactory, de batterijfabriek van Tesla. Een van de machines was te traag en niemand wist hoe het probleem opgelost kon worden. Musk suggereerde om de machine opnieuw te programmeren en tegen de avond was ze 10 procent sneller. (lees hieronder verder)

Zijn micromanagement en weigering om dingen te delegeren eist echter ook een tol. Al meer dan 30 ervaren directieleden hebben het bedrijf de jongste twee jaar verlaten.

En er zijn ook financiële zorgen. In november moet 230 miljoen dollar aan schulden terugbetaald worden en drie maanden later nog eens 920 miljoen. Terwijl Model 3 nog maar recentelijk zijn productietargets haalt en de concurrentie agressief de markt van elektrische luxewagens binnengevallen is. Zo zullen Mercedes-Benz en Audi de komende dagen elektrische sportwagens voorstellen die directe concurrentie vormen voor Tesla’s Model X.

Nieuwe privéproblemen

En alsof dat nog niet genoeg is, zouden er ook nieuwe privéproblemen zijn voor Musk. Hij is samen met de Canadese popster Grimes, maar de twee volgen elkaar sinds vorige week niet meer op sociale media, wat de geruchten voedt dat ze uit elkaar zouden zijn. Dat volgde op een confrontatie met rapper Azealia Banks, die beweerde dat Musk zijn tweet over het van de beurs halen van Tesla schreef onder invloed van drugs. Iets wat Musk in alle talen ontkende.