“Hij maakt elke dag slachtoffers”: bijtgrage vis viseert kuiten en enkels van badgasten aan Côte d'Azur KVE

05 augustus 2020

16u34

Bron: Bild, France 3, France 2, Nice-Matin 24 Ongeveer vijftien beten zijn er gemeld op drie dagen tijd in onder meer Antibes, Juan-les-Pins en Vallauris. Zonder veel erg, maar wel zeer vervelend. Over de dader bestaat nog geen zekerheid. Mogelijke verdachten? De blauwe trekkervis en de zeebrasem.

De slachtoffers van deze mysterieuze vis herinneren het zich nog heel goed. Terwijl ze vredig zwommen in Saint-Raphaël, kwam er een vis in hun kuiten bijten. Twee rode verwondingen getuigen hiervan. Sinds het begin van de zomer zijn verschillende badgasten in de Var, de Alpes-Maritimes en zelfs in de Aude aangevallen door deze bijtende vis. “Hij maakt elke dag slachtoffers”, klink het.

“Het doet pijn, het is erger dan een bloedonderzoek”, zei een gepensioneerde vrouw, een van de vijf slachtoffers in Saint-Raphaël, tegen de Franse zender France 2. “Toen ik uit het water kwam, zag ik overal bloed.”

La une de Nice-Matin du lundi 3 août pic.twitter.com/BRomAjX5xv Nice-Matin(@ Nice_Matin) link

Een habitué van het bewuste strand kon een foto maken van de ‘aanvaller’. Volgens de vrouw ging het om een zeebrasem, maar vissers menen dat de boosdoener eerder een blauwe trekkervis lijkt te zijn.

Tanden

“De trekkervis is nergens bang voor, het is een vis die zich niet snel voortbeweegt, maar die daarentegen - om zijn territorium of zijn nest te beschermen - heel goed in staat is om de aanval in te zetten”, vertelde visser Oliver Bardoux. Daarvoor heeft het dier de geschikte ‘uitrusting’: krachtige tanden. Een redder wist te melden dat de ‘aanvallen’ steeds in het kniehoge water plaatsvonden.

Slachtoffers vallen er niet alleen voor de kust van de de Var, maar mensen beweren ook dat ze zijn gebeten in de Alpes-Maritimes, vooral in Antibes en Juan-les-Pins. Een man zei zelfs dat hij het slachtoffer was van hetzelfde type vis in Leucate, in de Aude.

Wetenschapper Pierre Gilles van het Musée océanographique in Monaco is eerder geneigd om de piste te volgen die de habitué van Saint-Raphaël had geopperd: een zeebrasem dus. “We hebben het met meerdere collega’s besproken, voor ons is niet de trekkervis de schuldige”, verzekerde de expert. “De zeebrasem leeft dicht bij de kust en is niet agressief”, legde hij uit. “Maar toch is het niet uitgesloten dat hij baders aanvalt wanneer hij vindt dat hijzelf of zijn kroost in gevaar is.”

“We moeten dit nu ook niet gaan dramatiseren. Het maakt gewoon deel uit van het zwemmen in zee en soms kan dat gepaard gaan met ongemakken zoals kwallen en zee-egels”, besloot Gilles wijselijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Zo herken je oververhitting bij dieren (en zo voorkom je het)