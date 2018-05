“Hij liet mijn zoon en mij leven alsof elke dag laatste kon zijn”: Kate (33) ontsnapt uit gewelddadige relatie en getuigt over wat ze moest doorstaan KVDS

16 mei 2018

21u23

Bron: The Mirror 5 “Als ik ging slapen, wenste ik soms dat ik niet meer wakker zou worden.” Zo omschrijft de Britse Kate Gutteridge (33) de wanhoop die ze voelde tijdens haar relatie met een man die haar psychisch en fysiek mishandelde. Ontsnappen was onmogelijk, want Connor Appleyard (23) dreigde ermee dat hij zich dan van kant zou maken voor de ogen van haar zoon (13). Hij leek nochtans de perfecte vriend toen ze hem in augustus 2016 leerde kennen. Maar al snel liet hij zijn ware aard zien.

Het was een gemeenschappelijke vriend die hen met elkaar in contact bracht op een barbecue. De vonk sloeg al snel over en Kate werd smoorverliefd. “Hij kocht bloemen voor me en zei dat hij van me hield”, zegt de receptioniste uit Goole bij Leeds. “Maar dat veranderde snel. Voor ik het wist was hij bij me ingetrokken. En begon hij zich heel anders te gedragen.”

Verwijten

Het begon met verwijten, maar sloeg al snel over in fysieke mishandeling. De blauwe plekken waren na verloop van tijd niet meer bij te houden van de klappen die ze kreeg, zo getuigt ze. “Als ik niet deed wat hij zei of niet antwoordde als hij iets vroeg, ging hij door het dak. Ik herinner me een keer dat ik niet genoeg geld had om hem een afhaalpizza te kopen. Hij strafte me door te dreigen me neer te steken of neer te schieten en dan zelfmoord te plegen.” (lees hieronder verder)

Dat was iets wat hij wel vaker deed. Ze mocht haar vrienden niet meer zien en hij dreigde ermee haar mannelijke kameraden neer te steken als ze haar durfden aan te spreken. Hij sloeg ook af en toe haar huis kort en klein en zwaaide dan met messen voor haar gezicht. “Ik mocht hem niet van antwoord dienen, want dan kneep hij mijn keel dicht of sloeg hij me. Of dreigde hij ermee dat hij dingen kapot zou maken die een sentimentele waarde hadden voor me, zoals foto’s of juwelen.”

Achterdochtig

Hij werd ook extreem achterdochtig. Kate moest alles voorproeven – ontbijt, lunch en avondeten – omdat hij doodsbang was dat er gif in zijn voedsel was gemengd. “Hij was paranoïde en dacht dat ik hem iets zou aandoen. Hij beschuldigde me er meermaals van dat ik gif of bleekmiddel in zijn eten had gedaan. Zelfs als we uit gingen eten, moest ik altijd een paar hapjes van zijn maaltijd proeven. Ook als we bij zijn moeder langsgingen voor thee. Dat was zo raar.” (lees hieronder verder)

“Ik was zijn slavin. Ik deed alles terwijl hij werkloos thuiszat: mijn job, koken en zorgen dat de rekeningen op het einde van de maand betaald werden. Hij gaf me bovendien het gevoel dat ik waardeloos was en op het einde was ik als een zombie”, getuigt ze.

De veer van Kate brak in december vorig jaar. “Hij kwam op een dag binnengestormd met een masker uit de horrorfilm Scream op zijn hoofd en joeg mij en mijn zoon de stuipen op het lijf. Hij dreigde ermee dat hij zijn eigen keel zou oversnijden voor de ogen van mijn zoon als ik een punt zou zetten achter onze relatie. Daarna sloot hij ons op en zei hij dat we allemaal zouden sterven en dat hij de hond zou onthoofden. Ik was doodsbang. Dat was de druppel.” (lees hieronder verder)

Het gaf de vrouw de kracht om eindelijk naar de politie te stappen. Het kwam tot een proces en eerder deze maand werd Appleyard veroordeeld tot 16 maanden cel nadat hij schuldig had gepleit aan de vrij nieuwe kwalificatie ‘controlerend en dwingend gedrag in een relatie’. Hij kreeg ook een omgangsverbod en mag de komende 7 jaar niet meer in de buurt van Kate komen.

Tot haar afschuw ontdekte ze dat het niet de eerste keer was dat de kerel een omgangsverbod kreeg. Ze bleek al zijn derde slachtoffer en hij had het duidelijk voorzien op alleenstaande moeders. De twee andere vrouwen namen na het proces contact met haar op om te vragen of ze in orde was.

Hulp

Kate krijgt nu hulp van een zelfhulpgroep voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ook haar zoon is in therapie. “Het maakt me misselijk dat hij in augustus alweer op vrije voeten zal zijn en hij het gewoon opnieuw kan doen bij iemand anders”, zegt ze nog. “Hij zou veel langer opgesloten moeten worden, zodat hij eens echt kan nadenken over wat hij doet. Hij liet mijn zoon en mij leven alsof elke dag de laatste kon zijn. Gelukkig kan hij al niet meer bij mij in de buurt komen.”

