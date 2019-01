"Hij liep hier al die tijd glimlachend rond": DNA wijst vriend van familie 27 jaar na feiten aan als moordenaar ttr

27 januari 2019

10u46

Bron: nyp 0 De autoriteiten van New York hebben in een onopgeloste moordzaak na 27 jaar een arrestatie verricht. De 52-jarige Calvin Grant werd aangehouden op verdenking van moord op de toen 21-jarige Stacey Lynette Joyner. De zaak zorgde begin jaren negentig voor heel wat ophef in de Verenigde Staten.

Stacey Lynette Joyner werd op 11 april 1992 opgegeven als vermist door haar moeder nadat het meisje op een avond niet naar huis kwam. De zoektocht naar Stacey duurde niet lang. Nog diezelfde avond werd ze dood aangetroffen op het dak van haar ouderlijke woning. Het meisje was verkracht en met twee kogels om het leven gebracht. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat Grant de moordenaar was. Hij was een bekende van de familie en was naar verluidt geobsedeerd door het slachtoffer.

Het was procureur Eric Gonzalez die dit jaar de onopgeloste zaak heropende. Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken die in 1992 nog niet voorhanden waren, kon Grant donderdagmiddag toch gearresteerd worden. Speurders vonden een DNA-match in een database nadat de man twee jaar geleden kort werd aangehouden op verdenking van diefstal. Grant werd echter niet veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Vriend

Grant bleef na de koelbloedige moord al die tijd bevriend met de familie van het slachtoffer, zo getuigt een familielid van Stacey aan ‘The Post’. Volgens Jaqueline Joyner Graham, de moeder van het meisje, zijn er na 27 jaar nog altijd vragen waarop het antwoord een groot vraagteken is. “Waarom werd Grant niet onmiddellijk ondervraagd nadat iemand hem naar verluidt zag op het dak van onze woning op de dag van de moord?”, vraagt de Amerikaanse zich af. “Hij moet de cel in en mag nooit vrijkomen”, aldus Stacey’s moeder.

“Het is een monster”, zegt Miles Joyner, de neef van het slachtoffer. “Hij bleef gewoon op bezoek gaan bij mijn tante en liep hier glimlachend rond. Hoe kun je zoiets doen? Dit is te gek voor woorden. De moordenaar woonde in onze buurt. Twee dagen voor zijn arrestatie vroeg hij zelfs nog geld aan een familielid”, klinkt het.

Grant riskeert een celstraf van 25 jaar.