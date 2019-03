“Hij leek te mikken op mensen die op bankjes zaten”: ooggetuige kan via raam uit tram in Utrecht ontsnappen KVDS

18 maart 2019

12u37

Bron: NRC, NOS 0 Een ooggetuige van de schietpartij op een tram in de Nederlandse stad Utrecht heeft aan de krant NRC Handelsblad verteld wat ze meemaakte. De vrouw zat naar eigen zeggen achterin de tram toen ze zag hoe een man ging staan en “met een groot pistool” het vuur opende.

“Hij schoot om zich heen, maar leek te mikken op mensen die op de bankjes zaten”, vertelt de dame - die anoniem wil blijven - aan NRC Handelsblad. “Iedereen dook weg. De conducteur kreeg de deuren niet meteen open. Twee jongens naast me trapten daarop een raam in.”

Veiligheid

Het was langs daar dat de vrouw zichzelf ook in veiligheid kon brengen, zo zegt ze. Verscheidene anderen zouden ook op die manier zijn weggeraakt, volgens haar.





Aan de Nederlandse openbare omroep NOS vertelde een ooggetuige dan weer hoe hij een gewonde uit de tram zag komen lopen. Ze had bloed op haar handen en haar kleren. “Ik heb haar mijn auto binnengehaald en haar geholpen. Toen de politie kwam, was ze bewusteloos”, vertelt hij.

Volgens een verslaggever van het Algemeen Dagblad (AD) is een vrouw in de borst geraakt door een of meerdere kogels. Zij lag voor de deur van de Rabobank. De dader zou daarna verder zijn gereden. Op straat zijn twee personen gereanimeerd. Ook in de tram is een slachtoffer gereanimeerd, zo klinkt het.