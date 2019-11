“Hij leek door mijn arm te smelten”: man omschrijft hoe hij zware brandwonden opliep door Fitbit KVDS

05 november 2019

08u46 9 Buitenland Een Amerikaanse man vertelt op Facebook over hoe hij zware brandwonden opliep door zijn Fitbit. Ethan Landers werd ’s nachts wakker en voelde een hevige pijn aan zijn pols. Pas na enkele pogingen en met de hulp van zijn vrouw kreeg hij het toestel van zijn arm. Het bedrijf dat de activiteitstrackers produceert, heeft contact met de man en is een onderzoek gestart.

Je draagt er misschien ook wel eentje: een horloge dat bijhoudt hoeveel stappen je zet, wat je hartslag is en of je wel goed slaapt. Ethan Landers uit Iowa had er naar eigen zeggen een minder leuke ervaring mee en waarschuwt nu iedereen via sociale media.

Paniek

“Woensdagavond laat werd ik plots in paniek wakker van een brandend gevoel aan mijn pols”, doet hij het verhaal. “Ik besefte al snel dat het mijn Fitbit was en ik probeerde wanhopig om hem uit te doen. Na een paar mislukte pogingen, sprong ik uit bed en deed ik het licht aan. Het was uiteindelijk mijn vrouw die het toestel van mijn pols kreeg. Het leek wel door mijn arm heen te smelten.”





Volgens de man kwam er rook uit de batterij van de Fitbit en rook het in de slaapkamer alsof er een elektrisch vuur aanstond. Omdat de verwonding op zijn arm wit was en blaren begon te vertonen, trok hij naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar kreeg hij de eerste zorgen. (lees hieronder verder)

Landers bleek derdegraads brandwonden te hebben. Binnenkort zal bekeken worden of hij een huidtransplantatie moet ondergaan. “Ik heb geen gevoel meer in delen van mijn pols doordat enkele zenuwen beschadigd zijn”, zegt hij nog. “Daarbovenop zal ik voor de rest van mijn leven een litteken hebben. Dit was een traumatische ervaring. Ik hoop dat niemand nog zoiets moet meemaken.”

De Facebookpost van de man – waarin hij ook foto’s van zijn verwondingen opnam – werd al duizenden keren gedeeld en dat trok ook de aandacht van het bedrijf achter Fitbit. In een mededeling liet het weten dat het een onderzoek gestart is.

Veiligheid

“De veiligheid en de gezondheid van onze klanten is onze topprioriteit”, aldus een woordvoerder bij de Britse krant The Sun. “We nemen het verhaal van meneer Landers ernstig. We hebben contact met hem gehad en zijn met een actief onderzoek bezig.”

De woordvoerder drukt erop dat de producten van Fitbit aan de hoogste eisen voldoen. “We onderwerpen ze aan uitvoerige tests om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen.”