"Hij leeft nog": Russische piloot teruggevonden nadat hij dertig jaar lang vermist was in Afghanistan Karen Van Eyken

02 juni 2018

13u29

Bron: The Guardian 0 Tijdens de interventie van de Sovjets in Afghanistan werd zijn vliegtuig neergehaald. Na meer dan dertig jaar blijkt nu dat de vermiste en dood gewaande piloot nog in leven is. En hij wil naar huis terugkeren.

"Hij leeft nog. Het is heel verbazingwekkend. Nu heeft hij hulp nodig ", vertelde Valery Vostrotin, het hoofd van de Russische parachutistenvakbond, aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Vostrotin gaf de naam van de piloot bewust niet prijs om redenen van vertrouwelijkheid.

Het vliegtuig van de man werd in 1987 uit de lucht geschoten. Sindsdien ontbrak van hem elk teken van leven. Wellicht is de voormalige piloot nu ouder dan zestig, vermoedt Vyacheslav Kalinin die aan het hoofd staat van de veteranenorganisatie 'Battle Brotherhood'. Hij suggereerde dat de piloot naar huis wil terugkeren en in Pakistan zou kunnen zijn, waar Afghanistan destijds meerder kampen had voor krijgsgevangenen.

Tijdens de tien jaar durende bezetting van Afghanistan werden circa 15.000 Sovjetsoldaten gedood en 125 Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Toen de verslagen Sovjettroepen zich in 1989 terugtrokken, werden ongeveer 300 soldaten als vermist opgegeven. Sindsdien zijn er dertig gevonden en de meesten zijn teruggekeerd naar hun thuisland.

Het dagblad Kommersant achterhaalde dat in 1987 slechts één Sovjetpiloot was neergeschoten. Het zou gaan om Sergei Pantelyuk uit de zuidelijke Russische regio Rostov.

De voorzitter van een lokale veteranenorganisatie onthulde dat de moeder en de zus van de piloot allebei nog leven. Een Russische tabloid wist bovendien ook zijn 31-jarige dochter op te sporen die enkele maanden voor de vermissing van haar vader werd geboren.

Niet alle teruggevonden Sovjetsoldaten willen trouwens naar huis terugkeren. Bakhretdin Khakimov, die in 2015 geïnterviewd werd door persbureau AFP, koos ervoor om in Afghanistan te blijven. Hij raakte zwaargewond, werd door lokale mensen goed verzorgd en bekeerde zich tot de islam. Hij vertelde aan AFP: "Ik ben hier gebleven omdat Afghanen hele vriendelijke en gastvrije mensen zijn."