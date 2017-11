"Hij kwam klaar op mijn rug": meer dan 450 Zweedse actrices getuigen over seksueel misbruik TT

18u11

Bron: Svenska Dagbladet 0 rv Sofie Helin (m.) is een van de actrices die getuigt over het seksueel misbruik. 456 Zweedse theater- en tv-actrices getuigen vandaag in de krant Svenska Dagbladet over seksueel misbruik. Daarmee hopen ze een krachtig signaal uit te sturen naar de sector dat het zo niet langer kan en er een einde moet komen aan de intimidatie. "Wij zwijgen niet langer", zo klinkt het in koor.

Het zijn soms schokkende getuigenissen die de actrices anoniem uiten, gaande van seksuele intimidatie en toespelingen tot misbruik en verkrachting. Zo verhaalt een actrice over een dirigent die haar kwam opzoeken in de coulissen. "Ik was 23 jaar en rustte uit op een matras. Hij kwam de kamer binnen en vroeg of hij me mocht masseren. Ik wilde zo graag nee zeggen, maar kon het niet. Hij kwam op mij zitten en masseerde mijn rug. Daarna begon hij te masturberen en kwam hij klaar op mijn rug. Hij noemde het 'leuk' en zei dat het 'ons geheim' was."

Een andere vrouw werd geconfronteerd met "een grote acteur" die zich met een erectie tegen haar drukte en vroeg of hij aan haar borsten mocht zuigen. Ook werd een actrice in de toiletten van een restaurant aangerand door een collega-acteur.

Nultolerantie

In totaal onderschrijven 456 actrices de getuigenissen, waaronder ook enkele bekende namen. Onder andere Sofia Helin, de hoofdrolspeelster uit The Bridge, en Eva Röse uit The Girl With The Dragon Tattoo roepen de Zweedse mediawereld nu op iets aan de situatie te doen. Zij eisen dat er ingegrepen wordt en vragen een nultolerantie voor seksueel misbruik. Er moet bovendien een einde komen aan de zwijgcultuur, waarbij "acteurs en regisseurs die als genieën worden beschouwd, de hand boven het hoofd wordt gehouden ondanks wat ze hun collega's hebben aangedaan".

Actrice Lisbeth Johansson: "Dit is een algemene oproep, niemand wordt met de vinger gewezen. Maar het grote probleem is dat er veel te lang is gezwegen." De actrices hopen dat justitie zijn werk zal doen en dat de verantwoordelijken voor het misbruik zich zullen moeten verantwoorden.

Svenska Dagbladet Screenshot Svenska Dagbladet.

"We weten wie jullie zijn"

De getuigenissen werden ook op sociale media opgepikt, waar nog andere actrices onder de hashtag #breekdestilte hun steun uitspraken voor hun collega's. "Vi vet vilka ni är" ("We weten wie jullie zijn") staat er in een witte tekst op een zwarte achtergrond.

De Zweedse minister van Cultuur Alice Bah Kuhnke reageerde geschokt op de getuigenissen en riep vandaag al enkele toplui uit de media- en cultuursector bij zich. "Ik heb hen duidelijk gemaakt hoe serieus wij dit nemen. Wij willen dat dit verandert. Ik ben woedend, geschokt en tegelijkertijd triestig."

Sov gott. #tystnadtagning #hearmeroar Een foto die is geplaatst door Eva Röse Offentlig (@missevarose) op 08 nov 2017 om 23:22 CET