"Hij is in staat tot heel rare dingen": dorpsgenoten schetsen griezelig beeld van man die in cel zit voor verdwijning Anne Faber (25)

Bron: De Telegraaf, AD, ANP 0 Facebook Ze willen wel reageren, maar dan alleen anoniem. Uit angst. De Nederlandse krant De Telegraaf trok naar het dorp waar de 27-jarige man vandaan komt die werd aangehouden voor de verdwijning van de Utrechtse Anne Faber (25). En in Zeewolde blijken bij iedereen de rillingen over de rug te lopen als de naam van Michael P. genoemd wordt. "Hij is een sadist. Hij terroriseerde de buurt", klinkt het.

De verhalen zijn allemaal erg gelijklopend. "Die man is in staat tot hele rare dingen", vertelt iemand. En: "Hij maakte er een hobby van om fietsers die op het voetpad reden, aan te rijden met de auto. Overvallen, rooftochten, inbraken, hij terroriseerde zijn omgeving."



Extreme gedrag

Dat extreme gedrag zou al op jonge leeftijd boven zijn gekomen. "Hij zocht altijd de grenzen op. Om er vervolgens overheen te gaan", vertelt iemand anders. Het verhaal doet ook de ronde dat P. zijn vader mishandelde en een vroegere vriendin bewerkte met een kapot bierglas toen ze een punt achter hun relatie wilde zetten. "Hij is een compleet ontspoorde gast", klinkt het nog. (lees hieronder verder)

Daarmee wordt een griezelig beeld opgehangen van de man die gisteren werd aangehouden in verband met de verdwijning van een vrouw uit Utrecht. Die ging op vrijdagmiddag 29 september een fietstochtje maken en stuurde nog een foto van zichzelf in de regen naar haar vriend. Daarna gaf ze geen teken van leven meer. Tijdens enkele grootschalige zoekacties werd afgelopen week haar jas gevonden, en ook een fiets en een rugzak die mogelijk van haar zijn. Maar van haar zelf is er voorlopig nog geen spoor. (lees hieronder verder)

Wat de politie er precies toe aanzette om Michael P. op te pakken, wil ze niet zeggen. Het is volgens het Algemeen Dagblad wel duidelijk dat hij al even in de gaten werd gehouden, in de hoop dat hij de politie naar Anne zou leiden. Toen dat niet gebeurde, werd hij ingerekend. De man verbleef in een psychiatrisch ziekenhuis in Den Dolder, op amper enkele kilometers van Huis ter Heide, waar Anne verdween.



Seksuele daden

Eerder zat hij al een jarenlange gevangenisstraf uit voor gewelddadige verkrachtingen en overvallen. Zo sloeg hij onder meer toe op Koninginnedag 2010 in Nijkerk. Met een nepgeweer dwong hij toen twee meisjes van 16 en 17 jaar de bosjes in, verplichtte hij hen hun kleren uit te trekken en seksuele daden bij hem te verrichten. Hij bracht hen daarna naar een andere afgelegen plek en dwong hen weer tot seks. (lees hieronder verder)

Bij een reeks gewelddadige overvallen maakte hij ook telefoons en geld buit, volgens zijn raadsman omdat hij verslaafd was aan cocaïne. De rechtbank was streng in 2011 en veroordeelde hem tot een celstraf van 16 jaar. Omwille van het gruwelijke karakter van de verkrachtingen en een getuigeverklaring dat de man trots was op wat hij had gedaan en dat overal rondbazuinde. P. ging nog in beroep en kon zo zijn straf tot 12 jaar reduceren. Dit jaar kwam hij dan in een forensisch psychiatrisch ziekenhuis terecht, waar hij "werkte aan zijn terugkeer in de samenleving". (lees hieronder verder)

"Een paar weken geleden zag ik hem nog door Zeewolde lopen. Hij was samen met zijn familie. Ik kreeg kippenvel toen ik hem zag", vertelt een voormalige vriendin.



Het is niet duidelijk of de man onder toezicht stond en hoe dat eruit zag. De politie verhoorde de man gisteravond, maar legde daar nog geen verklaringen over af. Het is dus ook niet duidelijk wat zijn precieze aandeel is in de verdwijningszaak.