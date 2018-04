“Hij is geen moordenaar. Jacqueline stierf per ongeluk tijdens seks. Charles panikeerde, sneed haar lichaam in stukken en verbrandde het” KVDS

11 april 2018

13u19

In de Amerikaanse staat Texas is het proces van start gegaan tegen een fitnessleraar die beschuldigd wordt van de moord op studente Jacqueline Vandagriff (24) in 2016. De advocate van Charles Dean Bryant (31) was tijdens haar eerste betoog meteen heel duidelijk: "Mijn cliënt is geen moordenaar. Jacqueline stierf per ongeluk toen ze seks hadden. Charles panikeerde, sneed haar lichaam in stukken en verbrandde het", aldus Glynis McGinty.

De zaak doet denken aan die van de Deense uitvinder Peter Madsen (47), die terechtstaat voor de dood van de Zweedse journaliste Kim Wall (30). Madsen beweert dat de vrouw omkwam bij een ongeluk op zijn duikboot, waarna hij haar lichaam in stukken sneed en in zee gooide.

Kinderzwembadje

Jacqueline Vandagriff was ingeschreven als studente voedingsleer aan de Texas Woman’s University toen ze verdween op de avond van 13 september 2016. Even daarvoor had ze met Bryant een bar bezocht in Denton. Twee dagen later werd haar stoffelijk overschot gevonden. Het lag te smeulen in een plastic kinderzwembadje in een park vlakbij Lake Grapevine. (lees hieronder verder)

Toen speurders de laatste dagen van de jonge vrouw reconstrueerden, kwamen ze al snel uit bij de beelden van de beveiligingscamera’s in de bar waar de twee waren geweest en daarop zagen ze hoe de studente iets gedronken had met Bryant. Ze zaten naast elkaar, praatten en lachten zelfs op zeker moment. Even later verlieten ze samen de zaak, iets wat Bryant eerder ontkend had. Hij bleek nog maar een paar dagen vrij, nadat hij had vastgezeten in een zaak rond stalking. Tot twee keer toe was hij opgepakt voor het lastigvallen van een studente van de University of North Texas.

De politie vond naar eigen zeggen ook beeldmateriaal van de man dat toonde hoe hij enkele uren later een schop kocht bij supermarktketen Walmart. De tas van Vandagriff werd ontdekt in een vuilnisbak vlak bij het appartement van Bryant. Uiteindelijk werd hij beschuldigd van moord.

Schop

Zijn advocate ontkent niet dat hij bij Vandagriff was toen ze stierf, maar ontkent dat hij haar met opzet ombracht. “Ze hadden net met wederzijdse toestemming kinky seks gehad”, klonk het in de rechtszaal. “Hij panikeerde en probeerde haar lichaam te verbergen. Hij trok om 4 uur ’s morgens naar Walmart, kocht er een schop, keerde terug naar huis waar hij Jackie had achtergelaten en probeerde een gat in de grond te maken. Maar de aarde was te hard.” (lees hieronder verder)

Volgens McGinty is Bryant alleen schuldig aan het knoeien met bewijsmateriaal. Dat is iets waar het Openbaar Ministerie niets van gelooft. De openbare aanklager omschreef Bryant als een bedreigende kracht die het pad kruiste van Vandagriff. Met fatale gevolgen. “Jackie was net een nieuwe weg ingeslagen toen ze naar Texas Woman’s University ging”, aldus Lucas Allen. “Het was een goede weg, tot ze een kwaadaardige en destructieve figuur, Charles Bryant, tegen het lijf liep.”

Volgens Allen doodde Bryant de studente met opzet. Daarbij wees hij op het feit dat ze vastgebonden was. Volgens de aanklacht bracht hij haar zware lichamelijke letsels toe “met een kabelbinder, een mes of een machete en een onbekend object” en vermoordde hij haar. (lees hieronder verder)

De politie vermoedt ook dat Bryant met het Twitteraccount van de jonge vrouw knoeide nadat ze gestorven was. De avond voor haar lichaam werd gevonden, leek ze te tweeten: “Ik ben blij dat ik gestopt ben met Tinder en een bar ben binnengestapt.” De dag nadat haar lichaam was gevonden, verscheen de tweet: “Ik had nooit gedacht dat ik me zo kon voelen.”

Doodstraf

Als Bryant veroordeeld wordt voor moord, riskeert hij de doodstraf. Die wordt in Texas nog uitgevoerd. Hij wordt momenteel ook beschuldigd in een andere zaak rond kinderporno.