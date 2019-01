“Hij houdt de dood in zijn hand”: deze toerist beseft niet dat hij met een van de dodelijkste dieren ter wereld aan het spelen is avh

30 januari 2019

11u43 38 Deze korte video van een toerist in Australië gaat viraal. Op de beelden is te zien hoe de man een kleine octopus in zijn hand houdt, maar hij beseft niet dat het om de blauwgeringde octopus gaat, een van de dodelijkste dieren ter wereld.

De voorlopig onbekende toerist zette de beelden op TikTok, een app om korte video’s te delen. “Wat een mooie octopus”, schrijft hij bij de video. Hij weet echter niet dat hij de uiterst giftige blauwgeringde octopus op zijn hand laat kruipen.

De blauwgeringde octopus is amper enkele centimeters groot, maar één beet van het dier bevat genoeg gif om 26 mensen te doden. Bovendien bestaat er geen tegengif. De intvis laat meestal alleen zijn mooie blauwe ringen zien als hij zich bedreigd voelt en op het punt staat om zijn gif te gebruiken. Wie gebeten wordt, is twintig minuten later dood. De toerist in de video ontsnapte dus zonder het te beseffen aan de dood.

Op social media regent het intussen geschokte reacties: “Die idioot heeft veel geluk dat hij deze video kan delen”, schrijft iemand op Reddit. “Hij houdt gewoon de dood in zijn hand”, zegt iemand anders.

Deze toerist heeft een goede beschermengel, maar niet iedereen had evenveel geluk. In Australië stierven al zeker twee mensen aan een beet van de blauwgeringde inktvis. Mocht je er zelf ooit eentje vinden op het strand: niet aanraken!

