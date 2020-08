“Hij hield zijn autosleutel als een trofee omhoog en schreeuwde hardop in het Arabisch”: dit weten we over jihadist die motorrijders ramde in Berlijn KVE

20 augustus 2020

12u17

Bron: Bild, Die Welt, ANP 20 Dinsdagavond stapte Sarmad A. in zijn zwarte Opel Astra en begon in Berlijn jacht te maken op motorrijders met het doel ze te doden. De 30-jarige Irakees die woensdag in een psychiatrische instelling is geplaatst, wordt verdacht van een islamistisch gemotiveerde aanval. “Hij rende vaak de straat op en neer en riep dan luid ‘Allahu akbar’,” getuigen buren. Dit weten we over de dader.



Enkele uren voordat Sarmad A. dinsdagavond verschillende motorrijders op de snelweg A100 zou aanrijden, maakte hij amok in het district Reinickendorf waar hij woonde. Buren waarschuwden de politie dat de man op auto’s stond te bonken en recht het verkeer inliep. Maar toen de politie toekwam, was de man al verdwenen, zo weet Bild.

Trofee

Volgens getuigen hield Sarmad zijn autosleutel als een trofee omhoog en schreeuwde hij hardop in het Arabisch. Daarna waste hij zich aan een kraantje en begon te bidden. Buurtbewoners melden dat het niet de eerste keer was dat de man zorgwekkend gedrag vertoonde.



De beheerder van een gebouw aan de Kögelstrasse in de wijk Reinickendorf waar de dader met een tweede persoon woonde, beschrijft de Irakees als iemand die vaak agressief was en een grote bereidheid had om geweld te gebruiken. “Hij rende vaak de straat op en neer en riep dan luid ‘Allahu akbar’,” aldus de conciërge.

Martelaren

Ook op de ochtend van de aanval bleef hij “Allahu Akbar” en “Je zult het zien” schreeuwen, vertellen buren. Slechts twee uur voor de eerste crash postte hij nog een selfie op Facebook. Hij poseerde in een rood T-shirt én met de wagen waarmee hij kort daarna zo veel leed zou veroorzaken. Hij plaatste ook religieuze boodschappen. In de tekst gebruikte hij het woord “martelaren”, mogelijk een verwijzing naar islamitische zelfmoordterroristen die zichzelf vaak als martelaar bestempelen.

Om 18.35 uur begon hij dan aan zijn dolle rit op de snelweg van Berlijn. Hij veroorzaakte verschillende ongevallen en verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig.

Ban Ki-moon

Op een andere foto uit 2015 is te zien hoe Sarmad A. poseerde met Ban Ki-moon, toen nog secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en de Finse minister van Binnenlandse Zaken Petteri Orpo in 2015, toen deze laatsten een asielcentrum bezochten. De man verbleef tot 2016 in Finland voor hij uiteindelijk naar Duitsland kwam. Maar zijn asielaanvraag werd daar afgewezen. Hij hoefde echter niet meteen te vertrekken, maar mocht tot het einde van het jaar in de Duitse hoofdstad blijven.

De Duitse politie zou twee tot drie weken geleden met een foto in het wooncomplex op zoek zijn gegaan naar de man. Wat de aanleiding hiervoor was, is vooralsnog niet bekend.

De man is na zijn daad onder meer aangeklaagd voor poging tot moord en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Omdat hij “tekenen van psychische instabiliteit” vertoont, is beslist om hem onder te brengen in een gesloten psychiatrische instelling. De Irakees wordt verdacht van een islamistisch gemotiveerde aanval. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.