"Hij hield me gevangen en sloeg me met hamer": agenten achtervolgen bestuurder vanwege kapot achterlicht, in zijn tuin vinden ze de lijken van drie vermiste vrouwen Sven Van Malderen

05 juni 2018

12u43

Bron: CNN 0 De politie heeft in de tuin van een huis in Springfield (Massachusetts) de lijken van drie vrouwen ontdekt. Kayla Escalante (26), America Lyden (33) en Ernestine Ryans (47) werden al maanden geleden opgegeven als vermist. Het was de moeder van de dader die hem de das omdeed: zij had op 30 mei de politie gebeld vanwege een vreemde geur in de woning. Stewart Weldon zat op dat moment in de cel omdat er tijdens een achtervolging een zwaar toegetakelde jongedame in zijn wagen bleek te zitten.

Flashback naar 27 mei: agenten wilden de auto van Weldon tegenhouden omdat hij met een kapot achterlicht rondreed. Hij wilde daar echter niet van weten en probeerde te ontsnappen. De wilde achtervolging eindigde toen hij crashte tegen een politiewagen, na een korte vechtpartij kon hij overmeesterd worden.

De aandacht ging echter snel naar de vrouw die als passagier in de auto zat: ze had verschillende steekwonden in de buik en had duidelijk klappen moeten incasseren. Haar kaak was allicht gebroken. "Jullie hebben mijn leven gered", verklaarde het slachtoffer. "Hij hield me de voorbije maand gevangen in zijn huis. Hij sloeg me met een hamer en heeft me verschillende keren verkracht. Ik had niet verwacht dat ik deze hel zou overleven." De 25-jarige vrouw had vroeger naar verluidt wel een relatie met Weldon, ze zette zelfs twee kinderen van hem op de wereld.

"Nooit eerder meegemaakt"

Het pand waar Weldon woonde, was in feite eigendom van zijn moeder. Toen zij enkele dagen later naar de politie belde vanwege geurhinder kwam de gruwelijke ontdekking aan het licht.

Lyden werd in december als vermist opgegeven, maar haar familie had niets meer van haar gehoord sinds juni vorig jaar. Ook Escalante was intussen al een half jaar spoorloos. De zus van Ryans trok in maart voor het eerst aan de alarmbel. Hoe de drie slachtoffers om het leven gekomen zijn, werd niet bekendgemaakt. "Maar het is duidelijk dat we zoiets nooit eerder meegemaakt hebben", laten politiebronnen verstaan.

Agent in been gebeten

Weldon was een zogeheten draaideurcrimineel, met onder meer mishandeling en diefstallen op zijn kerfstok. In oktober werd hij nog beschuldigd van aanranding op straat. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en beet hij een politieman in het been.

De buren reageren geschokt. "Hij was in zichzelf gekeerd, maar zag er ook wel een beetje vreemd uit. Hij leek een boze man", aldus LeAnne Lumiere. Volgens zijn tante moet er iets in hem geknapt zijn. "Als ik hoor wat dat levende meisje meegemaakt heeft... Gelukkig heeft hij haar nog wat water gegeven, zodat ze niet uitdroogde. Maar hij is duidelijk ziek in het hoofd." De borgsom bedraagt voorlopig twee miljoen dollar (1,7 miljoen euro).