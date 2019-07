“Hij heeft zijn land geen dienst bewezen”: Trump haalt uit naar Britse ambassadeur die hem “onbekwaam” noemde IB

08 juli 2019

02u24

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Britse ambassadeur in Washington die Trump in een reeks gelekte memo's "onbeholpen" en "onbekwaam" noemde.

"De ambassadeur heeft het Verenigd Koninkrijk geen dienst bewezen. Dat kan ik je zeggen", zei de president vlak voor zijn vertrek uit New Jersey naar Washington over Kim Darroch. "We zijn geen grote fans van die man. Ik kan dingen over hem zeggen, maar ik ga er mij niet druk om maken", aldus Trump.

De Britse regering heeft intussen gezegd dat het een formeel onderzoek start naar het lek. In een eerdere verklaring ontkende het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken de authenticiteit van de memo's niet en stelde het dat het Britse publiek "van onze ambassadeurs kan verwachten dat het ministers een eerlijke, onverbloemde beoordeling geeft van de politieke situatie in hun landen".

lees verder onder de foto:

Machtsstrijd

De memo's van Darroch lekten uit via de Mail on Sunday. De ambassadeur schrijft erin dat de regering van de Amerikaanse president "onbeholpen" en "onbekwaam" handelt en dat president Donald Trump onzekerheid uitstraalt. Daarnaast raadt hij regeringsleden aan de nieuwsverhalen over de machtsstrijd in het Witte Huis te geloven, hoewel Trump die zelf altijd afdoet als fake news.

De ambassadeur verwachtte ook niet dat het beter wordt. Toch mogen de Britten Trump niet bij voorbaat afschrijven, omdat hij, aldus Darroch, al bijna heel zijn leven lang genoemd wordt in schandalen en daarmee weg komt. Een herverkiezing van Trump in 2020 sluit de Britse ambassadeur dan ook niet uit.

In een memo van vorige maand schrijft hij dat zijn diehardfans even enthousiast zijn als in 2016 en dat zijn Republikeinse partij "vierkant achter hem staat".