“Hij had netste huis en best onderhouden tuin. Maar soms werd hij boos. Erg boos”: buren getuigen over ex-agent die ervan verdacht wordt Golden State Killer te zijn KVDS

26 april 2018

11u30

Bron: The Sacramento Bee, The New York Post 20 Ze woonden jarenlang in zijn buurt en beschouwden hem als een doodnormale, maar chagrijnige oude man. Niemand uit de rustige wijk Citrus Heights in de Californische stad Sacramento die dacht dat ex-agent Joseph James DeAngelo (72) een vreselijk geheim kon verbergen. Tot hij dinsdag werd opgepakt. Nieuw DNA-onderzoek wees hem immers aan als de ‘Golden State Killer’, de man die tussen 1976 en 1986 maar liefst 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken pleegde en de hele staat in een angstgreep hield.

‘Joe’ DeAngelo woonde in Citrus Heights samen met zijn dochter en zijn kleindochter. “Hij had netste huis en de best onderhouden tuin”, vertellen enkele buren aan de krant The Sacramento Bee.

Eigenaardig kantje

Maar hij had ook een eigenaardig kantje. “Soms werd hij boos. Erg boos. Niet op iemand specifiek, maar eerder op zichzelf. Alsof hij zich extreme gefrustreerd voelde”, aldus Natalia Bedes-Correnti, die een paar huizen verderop woont. “Meestal omdat hij zijn sleutels niet vond.”

Beth Walsh, die een huis heeft achter dat van DeAngelo, is blij dat hij in de cel zit. Volgens de vrouw en enkele andere buren was hij twee weken geleden met pensioen gegaan en was hij van plan om zich bezig te gaan houden met zijn favoriete hobby’s: vissen en fietsen. “Het is erg verontrustend om te bedenken dat hij gewoon over de haag had kunnen springen, mijn tuin in. Ik heb kinderen.”

Nieuw hek

Nochtans deed de man ook goede daden in de buurt. Zo bouwde hij een nieuw hek voor Walsh en haar echtgenoot. Gabby Ramirez (14) speelde af en toe met de kleindochter van de man en herinnert zich hem als een “aangename man”. “Hij was als een heel gewone opa”, vertelt ze. “Soms trok hij er met ons op uit en trakteerde hij ons op iets lekkers. Hij was erg vriendelijk voor ons.”

Anderen omschrijven zijn gedrag als afstotelijk en bij tijden verontrustend. “We noemden hem ‘freak’”, aldus Bedes-Correnti. “Ik vond hem een griezel”, vult buurman Eddie Verdon aan, die beweert dat hij DeAngelo ooit in zijn tuin betrapte.

Grant Gorman groeide op in een woning achter die van DeAngelo. “Toen ik klein was, had ik een heilige schrik voor de man. Hij had een woede in zich, die uit hem leek te stromen. Ik vermeed hem en zijn dochter als het maar kon. Ik had medelijden met haar. Soms liep hij te roepen en te tieren in zijn achtertuin. Als een klus niet ging zoals hij wilde, bijvoorbeeld. En hij ijsbeerde maar rond.”

In 1994 sprak hij een boodschap in op het antwoordapparaat van de familie Gorman. “Hij dreigde dat hij dood en verderf zou zaaien als onze hond niet stopte met blaffen. Hij drong ook ooit onze tuin binnen en begon naar mijn moeder te roepen omdat ze het gras aan het maaien was. Hij wilde dat ze onmiddellijk zou stoppen. Daarna hebben we een slot op de tuinpoort geïnstalleerd.”

“Hij was iemand die je niet kwaad wilde maken”, aldus moeder Sonja Gorman. “Er waren verscheidene momenten dat we beseften dat we hem beter niet stoorden of irriteerden.”

Boot

Volgens een andere buur – Kevin Tapia – was de man buitengewoon zorgvuldig en was hij bijna paranoïde over zijn boot. Zo had hij een parkeervak geschilderd op zijn oprit die de exacte plaats aanduidde waar die moest staan. “Niemand denkt dat hij naast een seriemoordenaar zou kunnen wonen. Hij was een vreemde snuiter. Erg op zichzelf. Achteraf bekeken kan ik het me wel voorstellen dat hij zoiets heeft gedaan. Maar ik zou er hem uit mezelf nooit van verdacht hebben.”

DeAngelo woonde het grootste deel van zijn leven in de buitenwijken van Sacramento. In de herfst van 1973 huwde hij met Sharon Marie Huddle uit Citrus Heights. Hij ging in het leger en verloor daar een vinger. Hij zat 22 maanden in Vietnam als marinier en kreeg verscheidene eremedailles. Later ging hij aan de slag bij de politie, nadat hij een bachelorgraad haalde in strafrecht.

Gescheiden

De man woonde sinds 1983 in zijn woning in Citrus Heights, amper enkele kilometers van een van de plaatsen waar de ‘Golden State Killer’ toesloeg. Hij is intussen gescheiden van zijn vrouw.