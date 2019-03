“Hij haat zijn haarkleur en voelt zich lelijk”: moeder van gepest jongetje (7) trekt aan alarmbel Robyn Samsom

23 maart 2019

20u51

Bron: AD.nl 0 buitenland Moeder Sanne Nederlof uit het Nederlandse dorp Lekkerkerk is het beu dat haar zoontje Julian (7) wordt gepest wegens zijn haarkleur. Op Facebook deelde ze haar woede en verdriet. “Ik dacht dat dit gebeurde in 1950, niet anno 2019.” Aan haar oproep om Julian wat liefde te tonen, is massaal gehoor gegeven.

“Ik plaatste een Facebookbericht en het liep vervolgens volledig uit de hand. Het overvalt me gewoon”, vertelt Sanne aan onze Nederlandse collega’s van Algemeen Dagblad. “Je beseft niet dat het zo breed wordt gedeeld als je zoiets online zet. Maar het wordt nu zelfs wereldwijd gedeeld.” Het bericht van Sanne is inmiddels ruim 150.000 keer gedeeld op Facebook.

De reacties onder het bericht stromen binnen. “Niet alleen de haarkleur is prachtig, Julian is 100 procent oké zoals hij is. Van hem is er maar één”, schrijft Ineke Linssen onder het bericht. En Nele de Mondt schrijft: “Je mag fier zijn op deze knappe gast...you rock kerel!”



Haar zoontje Julian heeft “prachtige rossige haren”, maar zo denkt hij er zelf niet over. “Hij haat het, wil het liefst naar de kapper om het af te knippen óf te verven. Hij voelt zich lelijk en heeft er dagelijks verdriet om”, schrijft Sanne in haar bericht. Julian wordt gepest om zijn haarkleur en mag volgens de boze moeder soms zelfs niet mee doen met buitenspelen. “Ik dacht dat dit gebeurde in 1950, niet anno 2019.”

De maat is vol

Gisteren gebeurde dat opnieuw: Julian kwam thuis na het buitenspelen en vertelde zijn moeder dat hij weer was gepest. “Dan is opeens de maat vol. Toen heb ik dat bericht geschreven.” Haar doel was om haar zoon en andere roodharigen te laten zien dat hun haarkleur juist heel mooi is. Dat doel is behaald.

Het raakt moeder Sanne: “De hele dag door heb ik Julian wat reacties laten lezen. Hij zei: ‘Ik wist niet dat er zo veel mensen zijn die rood haar mooi vinden!’” Maar de moeder van het jongetje blijft kritisch. “Het probleem is hiermee niet opgelost. Pesten, op welke manier en om welke reden dan ook, kan iemand echt kapot maken.”