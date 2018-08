"Hij gooide mijn tassen op de grond en reed weg": Uber-chauffeur weigert Jessy en zijn hulphond mee te nemen in wagen TTR

09 augustus 2018

13u57

Bron: Daily Mail, NBC 10 0 De Amerikaanse Jessy Sorensen uit de staat Texas bestelde afgelopen maandag 'een Uber' via de app. Toen de Uber-chauffeur arriveerde, weigerde die Sorensen mee te nemen in zijn wagen omdat hij een hulphond bij zich had. Sorensen probeerde de chauffeur nog te overtuigen, maar tevergeefs.

Zelden ondervindt Sorensen problemen als hij 'een Uber' bestelt, maar deze keer ging het helemaal mis. De chauffeur wilde de Amerikaan en zijn hond niet van de luchthaven naar huis brengen. De oorzaak? Hulphond Penny. "Ik probeerde hem uit te leggen dat Penny een hulphond was, maar hij gooide mijn tassen op de grond en reed weg", schreef Sorensen afgelopen maandag in een tweet aan taxidienst Uber. Dat bericht de Amerikaanse nieuwszender NBC 10.



Uber reageerde onmiddellijk op het bericht en liet Sorensen weten dat de man niet langer actief is als Uber-chauffeur. In het beleid staat immers te lezen dat chauffeurs geen hulphonden mogen weigeren. Volgens het bedrijf was de man hiervan op de hoogte. Sorensen heeft intussen het bericht op Twitter verwijderd.

De ex-worstelaar brak vier jaar geleden zijn nek tijdens een gevecht, waardoor hij maandenlang verlamd was. Nadat hij opnieuw gevoel in zijn lichaam kreeg, werd een intensieve revalidatie opgestart. Nu kan Sorensen opnieuw stappen, maar de Amerikaan kampt nog steeds met pijn als gevolg van het zware incident.