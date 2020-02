Exclusief voor abonnees “Hij geloofde niet écht dat de Aarde plat is, dat was gimmick om droom waar te maken” Mike 'Rocket Man' Hughes stort te pletter met zelfgebouwde raket Luc Beernaert

24 februari 2020

15u46 1 De Amerikaanse waaghals Mike ‘Rocket Man’ Hughes is omgekomen bij de lancering van een stoomraket die hij zelf met recupmetaal had in elkaar geflanst. De 64-jarige limousinechauffeur en verwoed bricoleur wilde naar eigen zeggen vanop anderhalve kilometer hoogte bewijzen dat de A arde plat is. Zijn raket crashte, Hughes was op slag dood. “Natuurlijk is het razend beangstigend, maar niemand verlaat deze wereld levend”, zei hij twee jaar geleden, vlak voordat hij met een zelfgebouwd tuig 571 meter hoog vloog. En onzacht neerkwam.

“Gelukkig kan ik vanavond naar huis en eten met mijn katten”, zei de man die Elon Musk een oplichter noemde en astronauten wegzette als antichristelijke vrijmetselaars toen na zijn onzachte landing. Kwestie van de Flat-Earthers, die ervan overtuigd zijn dat de Aarde een platte schijf is, voor zijn kar te spannen.

Recordsprong met limousine

Michael Hughes is geen beroemdheid, maar in 2002 vangt de eenzaat - die eerder als motorracer en als mecanicien in stockcarraces aan de bak kwam - een glimp van onsterfelijkheid op. Achter het stuur van een stretchlimousine maakt hij een sprong van 31 meter, wat hem een vermelding in het Guinness Book of World Records oplevert. Van zo’n sprong moet hij tijdens zijn werkuren gedroomd hebben, want die limousine is zijn broodwinning.

