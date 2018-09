"Hij duwde me op bed en probeerde mijn kleren uit te trekken": hoogleraar beticht Trumps kandidaat-opperrechter van aanranding en doet hele verhaal Redactie KVDS

17 september 2018

10u23

Bron: The Washington Post, Belga, AD 2 Een vrouw die de kandidaat van Amerikaans president Donald Trump voor het Hooggerechtshof eerst nog anoniem beschuldigde van seksuele aanranding, is met haar verhaal naar buiten getreden in de krant The Washington Post . Psychologieprofessor Christine Blasey Ford (51) uit Californië beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond in de zomer van 1982 aangerand heeft tijdens een feestje en doet nu het hele verhaal.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben toen Blasey Ford en Kavanaugh op de middelbare school zaten in Maryland. Zij was 15 jaar, hij 17. Tijdens een feestje in een huis in Montgomery County zouden Kavanaugh en een vriend – allebei “stomdronken” – de vrouw in een slaapkamer gedwongen hebben toen ze naar toilet wilde gaan. Ze beweert dat terwijl de vriend toekeek, Kavanaugh haar op haar rug op het bed duwde en betastte. De hele tijd klonk luide rockmuziek.

Badpak

Hij zou zijn lichaam tegen het hare hebben geperst en op een onhandige manier geprobeerd hebben om haar badpak uit te doen en de kleren die ze erboven aan had getrokken. Doordat hij zwaar onder invloed was, lukte dat maar moeizaam. “De hele tijd lachten de twee maniakaal. Toen ik probeerde te gillen, legde hij zijn hand over mijn mond”, vertelt de vrouw. “Ik was bang dat hij me onbedoeld zou vermoorden. Hij trok mijn kleren uit en probeerde me aan te randen."





Blasey Ford zegt dat ze kon ontkomen toen de vriend van Kavanaugh plots bovenop hen sprong. Ze rende daarop de kamer uit en sloot zich op in de badkamer. Nadat ze de twee naar beneden hoorde stommelen, wachtte ze nog 10 minuten. Daarop liep ze zelf ook naar beneden en vluchtte ze het huis uit. Hoe ze thuiskwam, weet ze niet meer. (lees hieronder verder)



Christine Blasey Ford has come forward publicly as the California professor accusing Judge Brett Kavanaugh of sexual assault https://t.co/RCy0Em837a pic.twitter.com/ghS2JyZIo1 Heavy.com(@ HeavySan) link

De vrouw zegt dat ze nooit over de feiten heeft gepraat, omdat ze vreesde dat ze erdoor in de problemen zou komen. Ze verdrong het, tot ze met haar man relatietherapie volgde in 2012. "Ik denk dat het me serieus heeft doen ontsporen voor 4 of 5 jaar", vertelt ze. "Ik had het moeilijk op school en in mijn sociaal leven. Ik slaagde er ook niet in om gezonde relaties aan te gaan met mannen. Op lange termijn kreeg ik te kampen met angsten en symptomen van een posttraumatische stressstoornis."

Ze gaf aan de krant nota's van haar therapeut, die tonen dat ze sprak over een "poging tot verkrachting" in haar jeugd door leerlingen van een elitaire jongensschool "die intussen hooggeplaatste en gerespecteerde leden zijn van de samenleving in Washington", zonder expliciet de naam te noemen van Kavanaugh.

Therapeut

De therapeut schrijft wel dat er 4 jongens bij het incident betrokken waren, maar volgens Blasey Ford is dat een vergissing. Er zouden 4 jongens op het feest geweest zijn, maar er zouden er maar 2 de slaapkamer zijn ingegaan met haar. Nota's van individuele therapiesessies in 2013 - waarin ze werd behandeld voor het trauma dat ze opliep door het incident - tonen dat ze het had over een "poging tot verkrachting" toen ze een tiener was. (lees hieronder verder)

Christine Blasey Ford's research includes journal articles on the connection between childhood trauma and adult depression and the postraumatic effects of 9/11. She also signed a letter urging the Trump DOJ to stop separating children from their families https://t.co/YLw2hHWS3W pic.twitter.com/esp4ZEs5UH Heavy.com(@ HeavySan) link

Blasey Ford, inmiddels hoogleraar psychologie aan de Palo Alto University, stuurde in juli een brief naar een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, maar wilde toen nog anoniem blijven.

De inhoud van de brief lekte de afgelopen dagen uit, waarop Kavanaugh de beschuldigingen ten stelligste ontkende. Door haar verhaal te doen wil de vrouw nu open kaart spelen. "Ik vind nu dat mijn burgerplicht zwaarder weegt dan mijn angst voor represailles", zei de vrouw. Ze legde sindsdien ook een test af met een leugendetector die gaf aan dat ze de waarheid sprak.

The Washington Post maakt wel de kanttekening dat ze een Democrate is en al giften deed aan politieke organisaties. (lees hieronder verder)

Het Witte Huis reageerde op het nieuws door te stellen dat Brett Kavanaugh de beschuldigingen al "stellig en ondubbelzinnig" ontkende.

Kavanaugh is door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. De hoorzittingen in de Senaatscommissie zijn afgerond en het was de bedoeling dat de commissie komende week zou beslissen om de nominatie door te sturen naar de gehele Senaat.

Uitstel

Na de publicatie van de getuigenis vroegen de Democraten uitstel van de stemming in de Senaat, die Kavanaughs benoeming moet bevestigen. De stemming staat voor 20 september gepland. De Democraten willen dat de FBI eerst zijn werk doet.