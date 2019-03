“Hij doet een beetje raar”: chauffeur Duitse schoolbus blijkt stomdronken ADN

28 maart 2019

17u05

Bron: ANP 0 De politie in het Duitse Waghaüsel heeft een chauffeur uit een schoolbus geplukt die stomdronken over zijn stuur hing. De man wist zich nauwelijks staande te houden toen hij het voertuig uit moest en hij rook naar alcohol.

De chauffeur had de bus langs de straat geparkeerd in de plaats bij Karlsruhe. De ongeveer vijftien kinderen die hij kort daarvoor had vervoerd, waren te voet verdergegaan.



Een van de schoolkinderen had een passant over het vreemde gedrag van de chauffeur verteld en die had de politie gewaarschuwd.