"Hij at bijen om te overleven": vermiste wandelaar (40) na 6 dagen teruggevonden TTR

16 augustus 2018

12u42

Een 40-jarige Amerikaan is levend teruggevonden, nadat hij zes dagen spoorloos was. Een reddingsteam trof de vermiste Matthew Matheny uit Ohio aan op de Mount Saint Helens, een 2.250 meter hoge vulkaan in de Amerikaanse staat Washington. Opmerkelijk: de man overleefde door bessen én bijen te eten.

Matthew reisde vorige week naar Washington om zijn vrienden een bezoekje te brengen. Omdat ze overdag moesten werken, besliste de veertiger de omgeving op eigen houtje te verkennen. Hij huurde een auto en reed naar de Mount Saint Helens, waar hij - zonder eten en drinken - zijn beklimming van de vulkaan op flipflops startte. Zo schrijven verschillende Amerikaanse media.

Na een stevige wandeling kon de avonturier zijn weg naar de huurauto niet meer terugvinden. Bovendien had zijn smartphone geen verbinding, waardoor hij niemand op de hoogte kon brengen. De vrienden van Matthew, die niets van hem hoorden, maakten zich zorgen en alarmeerden de lokale politie. Er werden helikopters, honden en drones ingezet om de vermiste veertiger te vinden. (Lees verder onder de foto.)

"Veel geluk gehad"

Speurders konden de verdwaalde wandelaar, die intussen volledig was uitgedroogd, uiteindelijk na zes dagen levend terugvinden. De man werd onmiddellijk per helikopter overgebracht naar het PeaceHeath Southwest Medical Center. Hij verkeert niet in levensgevaar. Volgens Charlie Rosenzweig, een woordvoerster van Cowlitz County Sheriff's Office, heeft de veertiger "veel geluk gehad".

Zijn moeder Linda Matheny vertelt aan lokale media hoe haar zoon al die tijd probeerde te overleven. "Er waren ontzettend veel bijen, dus kwam hij op het idee om de bijen dood te slaan en ze op te eten", vertelt ze. "Daarnaast at hij ook besjes, die hij ter plekke kon vinden. Hij wist dat hij in een lastige situatie zat".

"Ik ben blij dat hij werd gevonden, maar toch ga ik zijn nek omwringen. Wat deed hij daar op flipflops? Zijn flipflops waren stuk geraakt tijdens de wandeling, waardoor hij op zijn blote voeten verder moest", zegt Matthews moeder.