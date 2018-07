"Het zal van Trumps humeur afhangen of er ruzie komt op NAVO-top"

Amerikaanse president legt agenda vast voor NAVO-top in Brussel

PHILIPPE GHYSENS

09 juli 2018

17u24

Bron: Eigen

3

De NAVO-top die morgen begint in Brussel, gaat over geld, Poetin en Donald Trump. “De NAVO-partners vragen zich nu al af wat Trump en Poetin volgende week gaan bespreken”, zegt professor David Criekemans. Trump heeft op twitter al uitgehaald naar de NAVO-partners, waaronder België, over hun te lage bijdrage - en daarmee de agenda bepaald.