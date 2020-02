“Het wordt een complete ramp”: Democraten vrezen na Iowa voor nieuw debacle bij voorverkiezingen Nevada TT

18 februari 2020

15u01

Bron: Politico, CNN, FiveThirtyEight 0 Ondanks de voorbereidingen en de lessen die de Democratische partij heeft getrokken uit het debacle van de voorverkiezingen in Iowa begin deze maand, vrezen lokale partijmedewerkers in woestijnstaat Nevada dat ook hun caucus zaterdag volledig in de soep zal draaien.

In Iowa gebruikte de Democratische partij een speciaal ontwikkelde app om de resultaten van de voorverkiezing door te geven, maar dat mislukte jammerlijk. Door het ingewikkelde kiesproces en de veelheid aan verschillende soorten resultaten liep de app bij veel voorzitters van de kiesbureaus vast en raakte de hulplijn overbelast. Tot overmaat van ramp bleken heel wat resultaten nadien niet te kloppen, waardoor er vandaag nog altijd geen officiële winnaar bekend is.

Om komende zaterdag bij de caucus van Nevada, de derde voorverkiezing bij de Democraten, een nieuw debacle te vermijden, heeft de lokale partij de app die ook in Iowa werd gebruikt, nu definitief gedumpt. In plaats daarvan heeft het partijhoofdkwartier nu 2.000 iPads aangekocht, waarop een ‘caucus calculator’ is geïnstalleerd in de vorm van een Google Formulier, dat online bereikbaar is via een unieke url die is vastgepind op het startscherm. Alle voorzitters van de kiesbureaus zullen dat formulier zaterdag moeten gebruiken om de resultaten van de caucus door te geven aan een centrale ‘war room’.

Volgens de Democratische partij van Nevada biedt het Google Formulier veel voordelen, en is de veiligheid perfect gegarandeerd na overleg met Google zelf, experts in cyberveiligheid en het nationale partijhoofdkwartier. Enkel de voorzitters van de kiesbureaus zullen de formulieren kunnen raadplegen via een inlogprocedure, klinkt het, hoewel de partij niet wil zeggen hoe die procedure er dan uit ziet.

WiFi én 4G

Alle iPads kunnen online via WiFi, maar ook via 4G, wanneer er in het kiesbureau geen draadloze verbinding zou zijn. Ook zullen kiesvoorzitters de resultaten die via het Google Formulier worden berekend, nog eens apart moeten doorbellen. Daarvoor is extra capaciteit voorzien op het hoofdkwartier. Tot slot zal van elke stap in de stemprocedure sowieso een papieren extra bewijs worden bijgehouden, net zoals in Iowa.

Toch stellen vrijwilligers en cyberexperts zich grote vragen bij de nieuwe procedure, en zijn niet alle bezorgdheden over performantie en cyberveiligheid verdwenen, integendeel. Tegenover Politico claimen drie partijmedewerkers dat lang niet alle vrijwilligers die zaterdag de voorverkiezing zullen begeleiden, voldoende uitleg en training hebben gekregen om de iPad te gebruiken. De ongeveer 2.000 kiesbureaus worden door een heel verscheiden groep vrijwilligers bemand, waarvan niet iedereen even technisch onderlegd is.

“Oei, gaan we iPads krijgen?”

Een paar dagen op voorhand dan nog met een nieuwe procedure afkomen, is om problemen vragen, zeggen de medewerkers. Tot vorige week donderdag zou er op geen enkel moment sprake geweest zijn van de Google Formulieren, tot er ineens een richtlijn vanuit het partijhoofdkwartier kwam. “Op een training zag ik enkele oudere dames zitten, die me aankeken met een bedenkelijke blik van ‘Oei, gaan we iPads krijgen?’”, zegt een van hen. Hij voorspelt voor komende zaterdag “een complete ramp”. Op CNN noemde een voorzitter van een kiesbureau het hele proces afgelopen weekend al “verschrikkelijk”.

De verwarring zou groot zijn bij heel wat vrijwilligers die eerst weken geoefend hebben op de app die gebruikt zou worden, om dan nu te horen dat ze anders te werk zullen moeten gaan. Tot slot zijn er grote vragen hoe de ‘vroege stemmen’ - wie zaterdag niet aanwezig kan zijn op een caucus kon tussen vorige week zaterdag en vandaag al stemmen - aan het formulier zullen worden toegevoegd.

36 afgevaardigden

In Nevada vallen 36 afgevaardigden te verdelen voor de Democratisch conventie in de zomer. Tot nu toe heeft Pete Buttigieg 22 afgevaardigden verzameld, Bernie Sanders 21, Elizabeth Warren 8, Amy Klobuchar 7 en Joe Biden 6. Om uiteindelijk een meerderheid te halen, moet een kandidaat 1.990 afgevaardigden achter zijn of haar naam krijgen. De overgrote meerderheid van afgevaardigden moet dus nog verdeeld worden, met Super Tuesday op 3 maart als grootste slokop: dan vallen er in veertien staten tegelijk 1.344 afgevaardigden ineens te winnen.