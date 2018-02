"Het was maar een grapje", tiener gearresteerd omdat hij op social media waarschuwde voor nieuw bloedbad als in Florida

16 februari 2018

08u36

Bron: Belga

De politie heeft gisterenavond (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse staat South Carolina een tiener gearresteerd die op sociale media had gewaarschuwd voor een schietpartij zoals die in Florida woensdag. Dit hebben meerdere Amerikaanse media vandaag gemeld.