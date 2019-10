“Het was iemand die pleitte voor tolerantie”: twee agentes vertellen hoe hun collega radicaliseerde terwijl ze niets door hadden KVE

31 oktober 2019

07u36

Bron: France 3 12 Frankrijk In Frankrijk zijn sinds de dodelijke steekpartij op 3 oktober in een politieprefectuur in Parijs al zeven politiemensen “ontwapend” na tekenen van radicalisering. Maar soms radicaliseert een collega zonder dat de anderen het merken en dat is beangstigend. Twee agentes uit Parijs getuigen bij zender France 3.

De verbazing is groot wanneer een van hun collega’s in 2017 wordt gearresteerd en vervolgens afgelopen juli wordt veroordeeld wegens “medeplichtigheid aan terroristische daden”. Vijf jaar lang hebben de twee agentes uit Val-de-Marne immers goed samengewerkt met deze moslimman die voor hen een collega was zoals een ander.

“Het was iemand die pleitte voor tolerantie en open minded was met betrekking tot andere religies”, vertellen ze. “Hij was de eerste om te zeggen dat religie tot de persoonlijke levenssfeer behoorde.”

Zijn gedrag of zijn uitspraken waren dus niet onrustwekkend. Er was ook helemaal geen afstandelijkheid wanneer hij met vrouwen moest samenwerken. “We gaven elkaar een kus, we maakten grapjes”, aldus de agentes.

In shock

Wanneer hij in 2017 wordt opgepakt, is de verrassing compleet. “Het gebeurde op een ochtend, een speciale eenheid kwam hem in het commissariaat oppakken, en voilà. We zijn op dat moment helemaal in shock. We beginnen onze conversaties via sms, op WhatsApp en sociale media te herlezen. En we stellen ons vele vragen. Wat is of was hij van plan met die informatie?”

Op 3 oktober jongstleden is er dan die aanslag. Een man die belast was met het onderhoud van de informatica bij de directie van de inlichtingendienst van de politieprefectuur van Parijs heeft vier agenten doodgestoken. “Het was een gelijkaardig verhaal alleen heeft onze geradicaliseerde collega niet kunnen toeslaan”, zegt de agente die zich nog steeds afvraagt “of hij echt van plan was om hen iets aan te doen”.

Wat er ook van zij, de gebeurtenissen hebben hun team verbijsterd. “In ons beroep leggen we ons leven ook in handen van de collega’s. Indien we hun loyaliteit in vraag moeten stellen, kunnen we ons werk niet meer naar behoren doen”, besluiten ze.

Politieprefect Didier Lallement vertelde gisteren tijdens een parlementaire onderzoekscommissie dat hij op 7 oktober in een nota al zijn diensten had gevraagd aanwijzingen van radicalisering systematisch te signaleren. Dit gebeurde tot nu toe 33 keer. Zeven agenten zijn “ontwapend”. Lallement heeft de algemene directie van de politie ook om drie schorsingen gevraagd, waarvan één er effectief kwam.