“Het was geen ongeluk”: cabines van populaire kabelbaan in Canada storten naar beneden nadat kabel is doorgesneden KVE

16 september 2020

11u40

Bron: Guardian, CBC 6 Consternatie in de Canadese provincie British Columbia waar vermoedelijk voor de tweede maal een populaire kabelbaan is gesaboteerd. Tientallen cabines zijn naar beneden gestort nadat een kabel was doorgesneden. De lokale politie is met een onderzoek gestart.

Niemand raakte gewond bij de aanval op de ‘Sea to Sky’-kabelbaan nabij de stad Squamish omdat de attractie niet in gebruik was toen het gebeurde. De twee kilometer lange staalkabel zou omstreeks 4 uur ‘s ochtends zijn doorgesneden, waarna tientallen cabines wel 300 meter naar beneden zijn gestort.

De hevige rookpluimen van de bosbranden in de Verenigde Staten verhinderen voorlopig om de volledige schade op te meten, maar de exploitant van de kabelbaan vreest dat het kostenplaatje miljoenen dollars zal bedragen.

For a second time, someone has cut the cable of the Sea-to-Sky Gondola, sending dozens of cabin cars crashing to the ground. As @tinalovgreen tells us, the method and timing of both incidents were eerily similar.https://t.co/XtxYYMZPiL pic.twitter.com/y1WyUESdd1 CBC British Columbia(@ cbcnewsbc) link

“Dit is opzettelijk gebeurd, dit was geen ongeval”, verklaarde Sascha Banks van de Royal Canadian Mounted Police. Het incident werd vastgelegd door beveiligingscamera’s die waren geïnstalleerd na de sabotage van vorig jaar. Maar de politie tast vooralsnog in het duister over het motief en heeft nog niet kunnen vaststellen of dezelfde persoon verantwoordelijk is voor beide aanvallen. Maar de snelheid en het gemak waarmee de dader de kabel heeft kunnen doorsnijden, verontrust de autoriteiten.

In augustus 2019 moest de kabelbaan het al eens ontgelden. Ook toen werd er een kabel doorgesneden waarna dertig cabines naar beneden vielen. Dat gebeurde eveneens in de vroege ochtend, toen de installatie nog niet open was en stillag. Niemand kon worden opgepakt.

De kabelbaan, die in 2014 voor het publiek werd geopend, vormt een belangrijke toeristische attractie in de regio en kan tot wel 240 personen tegelijk vervoeren. De cabines bieden een spectaculair uitzicht op de baai van Howe Sound. Jaarlijks maken meer dan 400.000 toeristen er gebruik van.

Tegenstand

Hoewel de kabelbaan populair is bij toeristen, stuitte het project op stevige weerstand toen het minder dan 10 jaar geleden voor het eerst werd voorgesteld. Sommige bewoners waren bezorgd dat het project een negatieve invloed zou hebben op de biodiversiteit in de regio.

De uitbater van zijn kant wil de attractie heropenen van zodra de benodigde onderdelen zijn aangekomen. “Het gaat om een zeldzame gebeurtenis en wanneer dit twee keer gebeurt, dan zegt dat iets over de motivatie van een persoon om ons bedrijf op de knieën te krijgen. Maar er komen nieuwe cabines. We zullen de kabelbaan in ere herstellen”, besloot de strijdvaardige directeur Kirby Brown.



