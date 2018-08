“Het was fout, maar we deden het toch”: vrouwelijk cipier begint relatie met duikbootmoordenaar in gevangenis KVDS

21 augustus 2018

14u46

Bron: Ekstra Bladet 0 Een vrouwelijke cipier van de gevangenis van Vestre in de Deense hoofdstad Kopenhagen is ontslagen nadat bekend raakte dat ze een relatie had aangeknoopt met duikbootmoordenaar Peter Madsen (47). Die werd eind april veroordeeld tot levenslang voor de gruwelijke moord op de Zweedse journaliste Kim Wall (30). “Het was fout, maar we deden het toch”, vertelt de vrouw in de Deense krant Ekstra Bladet.

De relatie tussen de cipier – een veertiger met twee zonen – en de moordenaar bloeide snel en ze bracht veel tijd door in zijn buurt. “Ik had het gevoel dat we over alles konden praten met elkaar”, vertelt ze in het interview.

Vuur

Ze begon hem te bezoeken wanneer ze ook maar de kans kreeg. “Ik werd een aantal keer gewaarschuwd dat ik met vuur speelde”, klinkt het. “Ik wist dat hij naar een andere gevangenis gebracht zou worden en vroeg hem of hij me zou schrijven.”





Dat is ook wat gebeurde. De vrouw wisselde brieven met de moordenaar uit terwijl hij in de gevangenis van Strostrom zat – hij werd in mei overgebracht – en zij nog altijd in Vestre werkte. “Het was overduidelijk fout, ik mocht dat niet doen, maar we deden het toch”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

Het waren uiteindelijk haar collega’s in Strostrom die op de uitgebreide correspondentie uitkwamen en alarm sloegen. Volgens de vrouw stapte ze daarna zelf op, maar Ekstra Bladet viste uit dat ze vorige maand op staande voet ontslagen werd. Ze geeft wel toe dat ze heel goed wist dat een romance met de moordenaar een kruis kon maken over haar carrière.

Ze ontkent wel dat het ooit tot fysiek contact kwam. Een gerucht dat de ronde doet in de gevangenis. “Ik heb flink wat gekke dingen gehoord, maar dat is niet correct”, verzekert ze.

Flirt

Zelf beschouwt Madsen overigens niet als haar vriend. Ze ziet wat ze hebben als een combinatie van “een vriendschap” en “een flirt”. Als haar gevraagd wordt of ze verliefd zou kunnen worden op de moordenaar, antwoordt ze: “Ik weet niet niet. Ik weet niet zeker of het iets meer zal worden.” (lees hieronder verder)

De Deense uitvinder Peter Madsen werd op 25 april van dit jaar veroordeeld voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. De vrouw verdween exact een jaar geleden nadat ze afgesproken had met Madsen voor een interview. Hij verklaarde dat ze aan boord van zijn duikboot per ongeluk een luik op haar hoofd kreeg en stierf en dat hij in paniek het lichaam dumpte. Het werd enkele dagen later in stukken gesneden teruggevonden in de baai van Koge bij Kopenhagen.

De rechtbank geloofde echter niet dat het om een ongeluk ging, temeer omdat het lijk zwaar toegetakeld was. Madsen kreeg levenslang, iets wat in Denemarken normaal gezien gelijk staat aan 15 jaar cel. De man zei na het proces dat hij de lengte van de straf zou aanvechten.