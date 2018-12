“Het was er donker en gevaarlijk”: vrienden die vier dagen vastzaten in verlaten mijn dachten dat ze nooit gevonden zouden worden KVDS

14 december 2018

18u07

Bron: Daily Mail, Today, CBS 0 Twee van de vier vrienden die deze week gered werden uit een verlaten koolmijn in de Amerikaanse staat West Virginia, hebben getuigd over hun beproeving. Ze verdwaalden toen ze naar eigen zeggen de mijn wilden verkennen en werden pas vier dagen later gered. “Het was donker en gevaarlijk in de tunnels. We dachten dat we nooit gevonden zouden worden”, klinkt het.

Het waren Cody Beverly (21) en Erica Treadway (31) die kort hun verhaal vertelden. Ze waren zaterdag met Eddie (43) en Kayla (25) Williams – neef en nicht – de Rock Powellton Mine in Clear Creek ingetrokken en verloren gelopen. Eddie raakte al snel gescheiden van de groep en vond maandagavond een uitgang. Hij sloeg alarm, maar het duurde nog twee dagen vooraleer reddingswerkers de drie anderen gevonden hadden in het labyrint van gangen en tunnels.

Tunnels

“De mijn ging twee jaar geleden dicht nadat hij tientallen jaren gediend had om kolen te ontginnen”, vertelde inspecteur Mike McCray van de politie van Raleigh County gisteren aan de Daily Mail. “Het is een erg grote mijn. Hij strekt zich duizenden meters onder de bergen uit. De reddingswerkers gingen meer dan 3 kilometer de tunnels in om de vermisten te vinden.”





De hulpdiensten gebruikten ventilatoren om verse lucht de tunnels in te blazen omdat het zuurstofniveau in de mijn tijdens de reddingsactie gevaarlijke daalde. Waar de drie vrienden uiteindelijk gevonden werden, is niet duidelijk. Maar woensdag waren ze weer aan de oppervlakte en werden ze herenigd met hun familie en vrienden.

Aan nieuwszender Today vertelde Cody Beverly hoe de vrienden overleefd hadden door water te drinken uit een stroompje dat ze in de mijn vonden. “We hadden geen eten. We vonden alleen een stroompje in de mijn en dronken ervan. In de hoop dat het niet verontreinigd was”, klonk het.

Geluk

Ze wisten met hun geluk geen blijf toen ze uiteindelijk gered werden. Cody Beverly vertelde dat hij er zeker van was dat ze zouden sterven in de donkere tunnels. “Een paar keer dacht ik dat onze lichamen nooit gevonden zouden worden”, zei hij. “Dat er geen begrafenis zou zijn. Dat niemand zelfs zou weten dat we weg waren.”

Toen de reddingswerkers woensdag opeens verschenen, vielen de vrienden letterlijk op hun knieën van dankbaarheid. “Het was alsof onze engelbewaarder verscheen”, aldus Beverly.

Het was er donker en gevaarlijk. Het is een heel andere wereld daar beneden Erica Treadway

De drie kregen meteen de eerste zorgen toen ze weer aan de oppervlakte waren. Erica Treadway was haar schoenen verloren en had een doorweekte broek. “Het was er donker en gevaarlijk”, getuigde ze. “Het is een heel andere wereld daar beneden. Ik ben heel dankbaar.”

Grootvader

Cody Beverly snikte toen hij zijn grootvader in de armen viel. “Het was vreselijk”, zei hij. “Dit is de belangrijkste les die ik al geleerd heb in mijn leven. Bedankt om ons te komen zoeken.”

De drie werden gisteren uit het ziekenhuis ontslagen en zijn intussen weer thuis.

Er is wel nog onduidelijkheid over hoe de vier in de mijn verzeild raakten en wat ze er precies wilden doen. Hun terreinwagen werd gevonden aan een rotsspleet waar je de mijn binnen kan. Volgens de politie kunnen ze er per ongeluk zijn opgestoten, of kunnen ze de plaats gekend hebben.

Koperdraad

De vader van Kayla verklaarde eerder deze week dat de vier op zoek waren naar koperdraad om te verkopen, omdat ze werkloos waren en wanhopig. “Ze doen alles wat ze maar kunnen om geld te verdienen als ze geen job hebben”, zei hij aan nieuwszender CBS.

Volgens hem gebeurt het wel vaker dat mensen illegaal de mijn binnendringen om koperdraad te stelen. Beverly ontkent ten stelligste dat het dat was wat de vier er deden. Volgens hem trokken ze gewoon op avontuur in de mijn.

Dat ze geluk hebben gehad is in elk geval zeker, zegt de politie. Volgens inspecteur McCray was het niet de eerste keer dat er mensen gered moesten worden uit een van de verlaten mijnen in het gebied. “Soms worden ze nooit gevonden. Ze hebben geluk gehad dat ze het overleefd hebben.”