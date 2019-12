“Het was een hinderlaag”: twee doden en zeven gewonden bij schietpartij tijdens opnames rapvideo HLA

28 december 2019

20u01

Bron: AD.nl 0 In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker twee doden gevallen toen een groep mensen die een video voor een rapnummer aan het opnemen was, onder vuur werd genomen, vermoedelijk vanuit een voorbijrijdend voertuig. Bij het incident, in een woonwijk ten noorden van de stad Houston, raakten zeven anderen gewond.

Op het moment van de schietpartij werden op de parkeerplaats van een kantoor opnamen gemaakt voor de video. De politie omschreef de situatie als een hinderlaag waarin de groep terechtkwam. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij is. Van de gewonden zijn er enkele zeer ernstig aan toe, aldus de politie.

De dodelijk getroffen slachtoffers zijn Gonzalo Gonzalez (20) en Jonathan Jimenez (22). De gewonden zijn 17 tot 23 jaar oud. Het is de Amerikaanse politie nog niet duidelijk wie precies de artiest of groep was voor wie een video werd opgenomen.

De rappers en hun entourage werden door mensen in auto's en mogelijk ook mensen te voet onder vuur genomen. Het ging allemaal heel snel, stelt de politie, en het is onduidelijk wie de kogels afvuurde. Wel is duidelijk dat er enorm vaak geschoten is.