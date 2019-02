“Het was een doodnormale seksdaad”: advocaat over misbruik kardinaal George Pell



jv

27 februari 2019

09u22

Bron: The Guardian, BBC 0 Kardinaal George Pell, de gewezen nummer drie van het Vaticaan, is na zijn veroordeling voor seksueel misbruik van twee dertienjarige koorknapen voor het eerst opgesloten in een cel. Zijn advocaat, Robert Richter, gooide nog wat olie op het vuur voor de rechtbank in het Australische Melbourne door een van Pells misdrijven te omschrijven als “een geval van doodgewone seks”. Op 13 maart kent Pell (77) zijn straf.

Pells advocaten probeerden vanochtend lokale tijd een zo laag mogelijke misdaadkwalificatie te bekomen bij de rechter in Melbourne en voerden onder anderen voormalig premier van Australië, John Howard, op om een flatterende karakterschets van de kardinaal te geven. Ze vingen bot. Rechter Peter Kidd noemde het gedrag van Pell “harteloos, schaamteloos aanstootgevend” en “choquerend”. Kidd zei: “Hij had zeker straffeloosheid in het achterhoofd. Hoe dacht hij anders hiermee weg te komen? Er was hier een element van dwang aanwezig. Dit komt nog niet in de buurt van een lagere kwalificatie.”

In verband met een van de misdrijven van Pell, die in 1996 en 1997 twee jongens van dertien seksueel misbruikte, haalde Richter aan dat er “geen verergerende omstandigheden” waren. Volgens de advocaat ging het om “een geval van doodnormale seksuele penetratie met een kind dat niet actief deelnam”. Kidd diende Richter van antwoord: “Het zal u nu al wel duidelijk geworden zijn dat ik moeite heb met die voorstelling. Als ik zo naar uw argumenten kijk... En dan?”

Richter suggereerde verder dat het moment waarop George Pell secondenlang een van de dertienjarige jongens bij de genitaliën greep “vluchtig” was en geen celstraf rechtvaardigde. Ook daar was rechter Kidd het niet mee eens: “Dit was niet zomaar een triviale aanranding”. Kidd stelde de zaken erg klaar: “Er valt niets te winnen bij een vergelijking van verschillende vormen van seksueel misbruik van kinderen. Natuurlijk moet ik een oordeel vellen over de globale gewichtigheid hiervan, maar dit soort vergelijkingen heeft zijn limieten.”

Voor aanwezige misbruikte slachtoffers en hun advocaten waren het lastige momenten in de rechtbank. Richter zei op een bepaald ogenblik zelfs dat als de slachtoffers “écht overstuur” geweest waren na het misbruik, ze dat thuis wel zouden hebben geuit. De advocaat pleitte “onweerstaanbare drang” van zijn cliënt, die volgens hem verder geen patroon van misbruik vertoonde en de feiten ook niet op voorhand gepland had.

De aanklagers eisten op hun beurt een aanzienlijke straf. Ze argumenteerden dat Pell de minderjarige jongens “vernederde, verlaagde” en seksueel misbruikte, terwijl hij daarbij een “graad van harteloze onverschilligheid” aan de dag legde.

Voor het eerst sinds de beschuldigingen zit de gewezen nummer drie van het Vaticaan in de cel. Hij was voorlopig vrij, maar na zijn veroordeling gisteren werd de borg ingetrokken. Pell, de hoogstgeplaatste voor misbruik veroordeelde ooit in de katholieke kerk, zal al zeker tot 13 maart vastzitten. Die dag krijgt hij de strafmaat te horen.

Pell is schuldig bevonden aan één klacht voor penetratie van een minderjarige en vier klachten van seksueel misbruik van minderjarigen. Voor elke klacht riskeert hij maximum tien jaar cel.