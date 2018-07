“Het was alsof ik in tweeën gespleten werd”: vrouw (31) tuimelt van jetski op vakantie in Turkije, man en zoon zien alles gebeuren KVDS

12 juli 2018

07u44

Bron: The Sun, Facebook, GoFundMe 45 Een Britse vrouw heeft gruwelijke verwondingen opgelopen toen ze op vakantie in Turkije van een jetski viel. Ashleigh Donnelly (31) werd onder het toestel gezogen, waarna de waterjet haar tussen haar benen raakte. “Het was alsof ik in tweeën werd gespleten”, vertelt ze zo'n honderd hechtingen en een stoma later. En haar beproeving is nog niet voorbij, want de reisverzekering weigert tussenbeide te komen omdat het ongeval gebeurde bij het uitoefenen van een “extreme watersport”.

Het incident gebeurde in de Turkse badplaats Marmaris. De moeder van vijf uit Northfleet bij Londen was daar met haar man Joe (30) en oudste zoon Lee (14) heen getrokken. Ze huurden maandag op de laatste dag van hun vakantie jetski’s van een touroperator op het strand en gingen de zee op. Lee deelde een toestel met zijn stiefvader Joe en Ashleigh ging achterop bij een 16-jarig vriendje van haar zoon. Alles ging goed tot een golf Ashleigh plots achterwaarts van de jetski sloeg.

Beton

Joe en Lee zagen hoe ze onder het toestel werd gezogen, waar de waterjet haar tussen haar benen raakte. “Er is me gezegd dat het met een ongelofelijke kracht gebeurde, alsof ik geraakt werd door beton”, schreef ze onder de pijnstillers aan haar familie op het thuisfront.





“Mijn arme neef was er getuige van”, aldus de zus van de onfortuinlijke vrouw, Stacie Kelly (30). “Ze trokken haar uit het water en legden haar op het strand. Joe bedekte haar met een handdoek zodat Lee haar verwondingen niet zou zien.” (lees hieronder verder)

Honderden hechtingen later lig de vrouw op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in Turkije, maar ze is stabiel. “Ik word vandaag opnieuw geopereerd en heb een stoma gekregen omdat ik door mijn verwondingen niet meer gewoon naar toilet kan gaan”, vertelt ze.

Stoma

Dokters vrezen dat ze die stoma voor de rest van haar leven zal moeten dragen en zijn ook bang dat ze geen kinderen meer zal kunnen krijgen. “Mijn herstel zal een lange weg worden, maar ik leef nog. Dat is alles wat telt. Mijn kinderen hebben nog een moeder en mijn man heeft nog altijd een vrouw.” (lees hieronder verder)

Ook op Facebook postte ze enkele berichten om te laten weten hoe het met haar ging en te vragen dat iedereen haar even met rust laat. “Ik heb al twee operaties ondergaan om mijn darmen en vagina te reconstrueren”, klinkt het. “Ik heb ook snijwonden op mijn achterste. Ik heb net mijn darmen gezien aan de buitenkant van mijn lichaam en het is vreselijk om te beseffen in welke staat mijn arme lichaam is. Ik apprecieer alles wat iedereen voor me doet, maar ik heb nu tijd nodig om beter te worden. Ik kan niet stoppen met huilen en wil zo graag naar huis.” (lees hieronder verder)

En dat laatste kan moeilijker worden dan gedacht. De verzekering weigert immers tussenbeide te komen, zo vertelt de vrouw zelf. “Ik heb een reisverzekering, maar de verzekeringsmaatschappij gaat me niet helpen omdat extreme watersporten niet gedekt zijn”, klinkt het. “Ik kan niet weg uit Turkije tot ik mijn rekeningen in het ziekenhuis betaald heb.”

Repatriëring

De zus van Ashleigh zette meteen een geldinzamelingsactie op, want de rekeningen zouden wel eens ruim 10.000 pond (11.300 euro) kunnen bedragen volgens de vrouw. En dat is zonder de medische repatriëring, die volgens de familie nog kan oplopen tot 26.000 pond (30.000 euro). In twee dagen tijd werd al meer dan 6.000 pond bij elkaar gekregen. (lees hieronder verder)

“Ashleigh lijdt enorm”, aldus haar zus. “Ze wil naar huis, naar haar kinderen (Archy, 10; Ruby, 6; Ivy, 3 en Johnnie, 2, red.). Ze deed aanvankelijk luchtig over het ongeval om niemand ongerust te maken, maar het is vreselijk wat er met haar is gebeurd. Ze kan nog weken in Turkije vastzitten.”

De politie in Marmaris onderzoekt het ongeval en Buitenlandse Zaken in Groot-Brittannië zegt contact te hebben met het gezin en het bij te staan.