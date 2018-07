"Het verzet gaat door": Palestijnse tiener die in cel zat omdat ze Israëlische soldaten sloeg, is vrij redactie sam

29 juli 2018

11u07

Bron: belga 9 De Palestijnse tiener die bijna acht maanden in de gevangenis doorbracht omdat ze twee Israëlische soldaten had geslagen, is vrijgelaten. Voor sommigen werd de tiener, die werd gefilmd toen ze de soldaten sloeg, een symbool van Palestijns protest.

De gevangeniswoordvoerder zegt dat de jonge vrouw van zeventien jaar, Ahed Tamimi, naar een controlepunt werd gebracht aan de Westoever, waar ze woont. Ook haar moeder, die eveneens betrokken was bij de feiten en veroordeeld werd tot een celstraf, is vrijgelaten.

Tamimi pleitte voor een militaire rechtbank schuldig, en werd veroordeeld tot acht maanden cel. Die straf heeft ze nu zo goed als uitgezeten. Volgens hun Israëlische advocaat werden Tamimi en haar moeder iets vroeger vrijgelaten, omdat de gevangenissen overvol zitten - een gebruikelijke praktijk in Israël.

Symbool

In december sloeg Tamimi in haar dorp Nabi Saleh twee Israëlische soldaten in het gezicht. Ze was toen nog 16. Op een wijdverspreide video is te zien hoe Tamimi, haar moeder en een ander familielid twee soldaten proberen te provoceren. Beide soldaten krijgen daarbij een slag in het gezicht, maar reageren daarop amper.

Na het incident werden de 'aanvallers' opgepakt. De Arabische media voerden de tiener met de lange donkerblonde haren op als een symbool van het verzet tegen de Israëlische bezetting, in Israël wordt ze dan weer als een provocatrice gezien.

"Verzet gaat door"

Tamimi's vader zegt nu dat ze hun verzet willen verderzetten, "maar op een andere manier". Tamimi zelf kondigt tijdens een persconferentie aan ze wil blijven strijden voor Palestijnse rechten en dat "het verzet doorgaat, vooral voor gelijke rechten". Of ze Israëlische soldaten opnieuw zou slaan, laat ze in het midden. "Ik kan niet zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik ben vrij onder probatie, ik zou dus opnieuw gearresteerd kunnen worden. Ik hoop dat Palestina in de toekomst vrij zal zijn zodat dit niet nog eens moet gebeuren."

De tiener werd als een held onthaald in haar dorp Nabi Saleh. Ze zegt dat haar tijd in de cel "moeilijk en vernederend" is geweest, maar dat ze er toch heeft kunnen studeren voor haar examens. Tamimi is van plan om rechten te studeren aan de universiteit.