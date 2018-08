"Het verbaast me dat het nog zo lang duurde vooraleer er slachtoffers vielen. Dat hotel was een dodenval" Sven Van Malderen

Intussen is er ook een tegenreactie ontstaan: heel wat toeristen vinden de commotie rond Steigenberger Aqua Magic zwaar overroepen. "Zeer aangenaam hotel, vriendelijk personeel en het eten was van goede kwaliteit. We hadden er de tijd van ons leven", klinkt het onder meer.

Waar John Cooper (69) en zijn echtgenote Susan (63) precies aan gestorven zijn, blijft voorlopig onduidelijk. McLoughlin heeft echter geen officiële resultaten nodig, hij wijst nu al met een beschuldigende vinger richting hoteldirectie. "Ik heb daar in 2013 gewerkt en het was toen al erg. In de eerste negen dagen heb ik twee keer diarree gekregen. Het eten trok op niets, de boilers werden hersteld door mensen die niet de minste kennis van zaken hadden. In de keuken wasten ze het voedsel met kraantjeswater. Ik zei dat dat niet mocht, maar ze hadden er geen oren naar."

McLoughlin werkte er twee maanden, aan een weekloon van omgerekend 220 euro. Normaal had hij daar een half jaar moeten blijven, maar een motorongeval besliste er anders over. "Eigenlijk mocht ik nog niet vertrekken. Maar ik betaalde 27,5 euro en plots kreeg ik wél een attest om te vliegen. Dat hele land is corrupt." Het onderzoek van Thomas Cook gaat intussen verder. Binnen acht dagen zou de uitslag van de testresultaten bekend moeten zijn.

"Vreemde geur"

Kelly Ormerod zag haar vader tragisch genoeg voor haar ogen sterven. Haar moeder werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar zou enkele uren later ook overlijden. "De avond ervoor hebben we samen gegeten", vertelt de vrouw aan de BBC. "Mijn moeder en mijn dochter gingen samen naar de slaapkamer. Ze stelden meteen vast dat er een vreemde geur hing. Ze spoten wat parfum en dan zijn ze in slaap gevallen."

"Een uur later kwam mijn vader de kamer binnen. Mijn dochter voelde zich heel slecht vanwege die geur, daarom wilde ze liever bij mij komen slapen. Om 1.30 uur is mijn vader haar komen brengen, hij was toen nog kerngezond."

"In enkele minuten gestorven"

"Normaal ontbijten we om 6 uur, maar ze kwamen niet opdagen. Om 11 uur ben ik op hun deur gaan kloppen. Mijn vader was er erg aan toe, hij wankelde naar het bed. Hij was sloom en moest veel overgeven. Mijn moeder lag er ook, helemaal uitgeteld. Er scheelde duidelijk iets met hen."

"Mijn vader wilde dat ik naar de apotheker ging, maar ik heb meteen de dokter van het hotel laten komen. Ik zag dat hij een beetje panikeerde, hij riep de hulp van een collega in. Alle aandacht ging in eerste instantie naar mijn vader omdat hij er het ergst aan toe was. Ze begonnen hem te reanimeren, maar het hielp allemaal niet. In enkele minuten tijd is hij gestorven, en ik heb er moeten op toekijken."

"Hebben ze iets ingeademd?"

"Mama besefte niet eens wat er aan de hand was. Ze werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht en kreeg daar meteen een baxter. Volgens mij was ze gedehydrateerd van al dat overgeven."

"Na een half uur kreeg ik dan het nieuws dat ook zij overleden was. Vreselijk... Ze zijn op exact dezelfde manier gestorven. Hebben ze iets ingeademd waardoor ze vergiftigd werden? Ik weet het niet. Volgens mij moet de oorzaak wel in die kamer gezocht worden."

Gouverneur Ahmed Abdullah heeft het intussen gehad met alle speculaties. "Ik ben zelf poolshoogte gaan nemen in het hotel en alles zag er prima uit. Op die ene kamer na dan, waar inderdaad een vreemde geur hing." Voor hem mag de hysterie stilaan stoppen. "In de voorbije week hadden slechts 23 van de 1.995 toeristen medische assistentie nodig. En dat kwam dan nog vooral omdat ze tijdens het zwemmen water ingeslikt hadden of te lang in de zon gelegen hadden."

"Klachten over buikkrampen"

Nochtans zijn er intussen al ruim tweehonderd meldingen binnengelopen van toeristen die ook ziek geworden zouden zijn in het Steigenberger Aqua Magic Hotel. "Wij zijn met z'n vijven onwel geworden", aldus Dale Watson. "We dachten aan een voedselvergiftiging, maar zeker zijn we niet. In het hotel kwamen we nog meer mensen tegen die kloegen over buikkrampen en diarree. Twee dagen eerder stonden er bepaalde zaken plots niet meer op het menu. Maar ach, er doen nu zo veel geruchten de ronde."

"Toen we te horen kregen dat dat koppel gestorven was, reageerde iedereen enorm geschrokken. Ook het personeel. We konden die avond zelf nog terugvliegen en zouden volledig vergoed worden. De sfeer was heel vreemd."

"Met niets te vergelijken"

Paul (46) begon zich ellendig te voelen na de eerste week in het hotel. "Ik heb wel eens vaker last van mijn maag als ik op vakantie ben, maar dit viel met niets te vergelijken. Gedurende twee dagen heb ik bijna niets gedronken en al zeker niets gegeten. Ik bleef maar overgeven, we waren blij dat we er konden vertrekken."

Victoria Cocklin zag haar driejarige zoon Harry zwaar afzien. "Hij had onder meer last van diarree. Eerst kregen we te horen dat er sprake was van een hartaanval. Daarna kwam iemand van Thomas Cook vertellen dat het een CO-vergiftiging geweest moest zijn. We waren er nog maar vier dagen, terwijl we in principe twee weken hadden moeten blijven."

Rauwe kip

Janette Rawlingson (43) arriveerde dinsdagavond met haar echtgenoot en twee kinderen, enkele uren nadat het koppel overleden was. "Maar het zou nog 48 uur duren vooraleer we op de hoogte gebracht werden. Nochtans waren er genoeg zieken in het hotel."

En dan is er nog een man uit Birmingham, die beweert een foto te hebben van de rauwe kip die in het hotel geserveerd werd. "Mijn dochter is al sinds vorige week zo ziek als een hond en ze is nog niet volledig hersteld. Ze was op vakantie met haar vriend en nog drie andere gezinnen, de meesten onder hen hebben wel iets gevoeld. We hebben haar naar huis laten komen. Haar moeder heeft al veel traantjes gelaten, ze maakt zich grote zorgen."

Een doofpotoperatie dus? De gouverneur wil er niet van weten. "Ik heb een volledig onderzoek gevraagd. Elk aspect dat te maken kan hebben met hun dood wordt onder de loep genomen." Nochtans was Ahmed Abdullah er in het begin zelf als de kippen bij om het voorval te classificeren als 'natuurlijke overlijdens'. Volgens de dokter van het ziekenhuis in Hurghada had John een hartaanval gekregen en was zijn vrouw enkele uren later "gestorven van verdriet".