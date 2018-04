"Het ongeval bracht ons samen": acht jaar geleden raakte Chris verlamd op sportterrein, nu zet hij zélf de wankele stapjes richting altaar Sven Van Malderen

27 april 2018

15u02

Bron: People 2 Bijna acht jaar geleden raakte Chris Norton verlamd bij een vreselijk duel tijdens een American Football-wedstrijd. Nu stapte de Amerikaan -met ondersteuning van zijn vriendin- zelfstandig naar het altaar. Vol trots gaf hij zijn jawoord aan de vrouw van zijn leven. Zijn bewonderenswaardige vechtlust werd in een pakkende documentaire gegoten, met dit prachtige moment als apotheose.

Flashback naar 16 oktober 2010: Norton blijft na een heftige klap bewegingloos op de grond liggen. Hij bleek zijn nekwervels gebroken te hebben, dokters gaven hem nog drie procent kans dat hij ooit weer gevoel -laat staan beweging- zou krijgen in zijn onderste ledematen.

Er brak een deprimerende periode aan. Norton ging opnieuw studeren en richtte ook de Chris Norton Foundation op, een stichting die lotgenoten een hart onder de riem steekt.

Online datingwereld

Maar vooral emotioneel was het een zware dobber. Zou hij ooit nog die felbegeerde zielsverwante vinden waarmee hij zo graag een gezin wilde stichten?

Vijf jaar geleden waagde Norton zijn kans in de online datingwereld. Hij leerde er Emily Summers kennen, een universiteitsstudente die misbruikte jongeren hielp opvangen. Het klikte onmiddellijk: toen hij in 2015 afstudeerde, was zij diegene die hem enkele wankele pasjes hielp zetten. Honderden aanwezigen in de aula juichten hem luid toe. Pittig detail: Norton had haar diezelfde dag ook ten huwelijk gevraagd.

"Ik voelde me enorm aangetrokken tot hem én zijn verhaal. Dat doorzettingsvermogen bewonderde ik heel erg in hem. Het was ongelooflijk om te zien hoe gemotiveerd hij was. Als hij zich een doel stelt, haalt hij dat. Daarom ben ik verliefd geworden."

Even doorspoelen dan naar 21 april van dit jaar: Emily stond opnieuw paraat om hem te begeleiden, maar deze keer was het voor haar eigen trouw. De afstand: seven yards (zeven meter; nvdr), niet toevallig de titel van de documentaire.

"Toen ik haar op me af zag komen, begon ik te huilen", aldus Norton. "Ik voelde me zo gezegend. Dat was gewoon mijn bruid. We zouden echt gaan trouwen. Haar jurk, haar sluier, haar oorringen,... Alles zag er perfect uit."

In de trailer krijgt u alvast een fijn voorsmaakje van dat emotionele moment. "Ik wist totaal niet of die stapjes zouden lukken, maar ik wilde ook mijn tijd nemen en genieten. Op sommige momenten was het lastig, maar het is me gelukt om door te zetten. Het ongeval heeft ons in feite bij elkaar gebracht, dat blijft het grootste geluk uit mijn leven."