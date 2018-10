"Het lijkt hier een oorlogszone": orkaan Michael slaat ongenadig toe in Florida Orkaan inmiddels afgezwakt tot tropische storm IB HA

11 oktober 2018

06u24

Bron: ANP, Belga, Reuters 6 Orkaan Michael is aan land gegaan in Florida en richt er heel wat schade aan. Op de eerste beelden uit het rampgebied is te zien hoe daken werden weggeblazen en bomen en elektriciteitspalen afgerukt. Die beschadigden heel wat auto's. Er is ook al sprake van minstens één dode. De orkaan werd op voorhand bestempeld als "extreem gevaarlijk", maar is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.

Gisterenmiddag kwam Michael als orkaan van categorie 4 aan land in het badstadje Mexico Beach, in de Amerikaanse staat Florida. De windsnelheden waren zo hoog dat het bijna een orkaan van categorie 5 was. Ondertussen zijn de windsnelheden gedaald tot ongeveer 100 kilometer per uur. Op het hoogtepunt was dat 250 kilometer per uur.

Reddingsdiensten zijn massaal uitgerukt om de schade op te meten en slachtoffers te helpen, zegt de gouverneur van Florida, Rick Scott.



Het gebied lijkt wel herschapen tot een oorlogszone, getuigen journalisten ter plaatse. Huizen staan onder water en bijna alle bomen zijn afgerukt. Zo'n 375.000 inwoners kregen het advies om het gebied te verlaten, maar niet iedereen heeft dat gedaan. Er werden tientallen schuilplaatsen ingericht. In Tallahasee is de luchthaven gesloten en bleven ook de meeste winkels dicht. De burgemeester van Tallahasee zegt dat omvallende bomen het grootste gevaar zijn voor de mensen in de regio.

Dode

In de buurt van Greensboro kwam een man om het leven doordat een boom op zijn huis viel, zo bevestigen de autoriteiten, die zeggen dat het onverminderd gevaarlijk blijft in de gebieden waar de storm langskomt.

Ook in de gebieden waar Michael eerder langskwam blijft het weer extreem. De golven in het kustgebied waar de orkaan aankwam, blijven enorm hoog. Ook staan op meerdere plekken de straten blank, tot wel twee meter. In Panama City, ongeveer waar de storm aankwam, stond het water tot aan de toppen van de palmbomen, meldt CNN.

Verwoesting en plunderingen

Video's en foto's tonen de verwoesting in de steden waar Michael aankwam. Sommige gebouwen zijn helemaal omver geblazen, van andere gebouwen is het dak losgerukt door de wind. Ook het hoge water zorgt voor veel schade. Omgevallen bomen en elektriciteitspalen bemoeilijken de redding- en opruimoperaties.

In Bay County in Florida zijn mensen opgepakt, omdat ze verlaten winkels aan het plunderen waren.

Zo'n 500.000 huishoudens onder stroom

Voor zover bekend zitten meer dan 500.000 huishoudens zonder stroom in de staten Florida, Georgia en Alabama. Het kan volgens de energieleveranciers meerdere dagen duren voordat de stroom terug is, omdat veel stroomkabels zijn verwoest door de storm.

Michael trekt verder via het zuiden van Georgia naar de staten South en North Carolina. De gouverneurs van beide staten waarschuwen bewoners om zich schrap te zetten voor harde wind en zware regens. Naar verwachting verlaat de storm vrijdagavond de Verenigde Staten. Dan trekt Michael verder over de Atlantische Oceaan.

Hurricane #Michael Advisory 17A: Eye of Michael Moving Across Southwestern Georgia. https://t.co/VqHn0uj6EM National Hurricane Center(@ NHC_Atlantic) link