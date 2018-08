"Het lijkt alsof ik naar een film aan het kijken ben": vriendinnen ontdekken in tv-show dat ze bij geboorte verwisseld werden Sven Van Malderen

01 augustus 2018

18u06

Bron: Daily Mail 0 Straffe ontknoping in een Russische tv-show: twee vriendinnen van 28 jaar ontdekten via een DNA-test dat ze bij de geboorte verwisseld werden. Nadat het verdict gevallen was, omhelsde Svetlana meteen haar échte biologische moeder Valentina Naidenko (66).

Svetlana Gachegova en Ekaterina Naidenko zaten als kind in dezelfde klas en bleven soms zelfs bij elkaar overnachten. De eerste kon het echter nog beter vinden met Lyuba, de oudere zus van Ekaterina. Vrienden wezen toen al op de uiterlijke gelijkenissen, nu is duidelijk geworden dat ze wel degelijk zussen zijn.

Voor Ekaterina komt het nieuws bijzonder hard aan. De vier broers en zussen waarmee ze al die tijd opgroeide, blijken plots geen familie te zijn. Valentina is niet langer haar echte moeder. En tot overmaat van ramp zijn haar biologische ouders intussen gestorven. Probeer die driedubbele klap maar eens te verwerken... "Ik ben helemaal over mijn toeren door dit resultaat", verklaarde ze.

"Minder slank"

Ook Svetlana moet het een en ander op een rijtje zetten. Ze was er haar hele leven van uitgegaan dat ze één oudere zus had, Aleftina. Maar die laatste blijkt nu dus een bloedband te hebben met Ekaterina. "Ik kan niet geloven dat dit echt gebeurt, het lijkt alsof ik naar een film aan het kijken ben."

"Het klopt dat er verschillen te merken waren tussen Ekaterina en mijn vier andere kinderen", verklaarde Valentina in tranen. "Ze was minder slank, maar ik was al lang bij dat ze gelukkig was. Ik zocht er niets achter, maar anderen hadden wel hun twijfels..."

"Geboren op dezelfde dag"

Haar echtgenoot Alexey kreeg bijvoorbeeld van de inwoners in Bub te horen dat er stront aan de knikker was. "Ze kan toch onmogelijk jouw dochter zijn", klonk het onder meer. Vorig jaar stierf de man aan kanker, hij zal dus nooit weten dat de achterdocht terecht was.

Hetzelfde geldt voor Raisa en Valentin Gachegov, het koppel dat Svetlana grootgebracht heeft. Ook zij zijn inmiddels overleden. "Ekaterina en ik brachten veel tijd samen door", aldus Svetlana. "We hadden veel gemeenschappelijke vrienden en vonden het leuk dat we op dezelfde dag geboren waren. Dat ik zo hard op haar oudere zus Lyuba leek? Daar moesten we in het verleden hard mee lachen. En nu blijkt gewoon dat ze mijn zus is, wie had dat ooit kunnen denken?"

"Ekaterina blijft mijn dochter"

En toch waren er dus altijd die speculaties. Toen Aleftina enkele jaren geleden verhuisde, startte het roddelcircuit helemaal opnieuw. "Ze leek zogezegd als twee druppels water op Ekaterina, ik werd er compleet gek van", mopperde Valentina. "Ik had vroeger al wel eens zo'n tv-show gezien waarbij baby's verwisseld werden en de waarheid via DNA achterhaald werd. Nu besloot ik mijn kans te wagen."

Hoe de fout in het ziekenhuis kunnen gebeuren is, blijft onduidelijk. Een schuldige aanwijzen zal dus niet meer kunnen. "Maar ik ben blij dat ik het nu eindelijk zeker weet. Svetlana is mijn dochter. En Ekaterina blijft mijn dochter. Ik heb haar opgevoed, haar kinderen zijn mijn oogappels. Ik ga nu niet plots beginnen zeggen dat ze geen familie meer is." Na de uitzending trok Valentina naar het graf van de Gachegovs, om hen te bedanken voor de mooie opvoeding die ze aan Svetlana gegeven hebben.

Ook Ekaterina beschouwt Valentina nog altijd als haar eigen moeder. "Waren we verwisseld of niet? Ik zag hoe dat gevoel bij haar bleef knagen, dus heb ik haar willen helpen. Ik was er echter altijd van uitgegaan dat ik haar dochter was, ook al kwamen sommigen recht in mijn gezicht het tegendeel verkondigen. Ach, ik heb me zo geliefd gevoeld door haar. We waren met vijf kinderen thuis, maar toch kregen we alles wat we wilden."

"Liefst zo snel mogelijk vergeten"

"Ik heb moeite om te beschrijven hoe ik me voel", besluit Svetlana. "Eigenlijk zou ik het resultaat van deze DNA-test liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Dan was Aleftina mijn zus en bleef alles bij het oude. Ik weet dat het nu bewezen is, maar ik kan het maar niet geloven."

De vrouwen zijn wel nog van plan om naar de rechtbank te stappen. Ze zouden elk graag een schadevergoeding van 10 miljoen roebel (136.000 euro) in de wacht slepen. Het verleden leert echter dat Rusland in dit soort zaken enkel het strikte minimum uitkeert.