"Het leven is zo al moeilijk genoeg": pendelaars weigeren recht te staan voor blinde vader met geleidehond

29 maart 2018

19u58

Bron: Twitter 3 Hoewel de blinde Amit Patel dagelijks wordt geconfronteerd met treinreizigers die weigeren op te staan, herinnert de man zich zijn laatste treinreis als de ergste rit van zijn leven. Gisteren was hij zo teleurgesteld door het onbegrip van zijn medereizigers dat hij moest huilen. Volgens Amit was vooral zijn geleidehond Kika het slachtoffer van hun ongevoelige houding. De feiten vonden plaats in Londen.

Vijf jaar geleden was de 37-jarige Amit Patel dokter, maar die job moest hij noodgedwongen opgeven toen hij blind werd door een bloeding achter zijn ogen. Amit kreeg een geleidehond, Kika, die al twee jaar lang een enorme steun voor hem betekent. Intussen zijn ze een onafscheidelijk duo geworden. Amit heeft ontzettend veel respect voor zijn trouwe viervoeter, maar volgens hem ontbreekt net dat bij andere mensen.

Tijdens hun laatste treinrit samen gaf Amit zijn geleidehond Kika het bevel een plaatsje te zoeken tussen de andere reizigers. De geleidehond deed zijn best, maar geen enkele medepassagier stond op voor de blinde man. "Mensen kunnen zo egoïstisch zijn, ze doen alsof ze het niet zien of horen als ik vraag of er een plaats vrij is. Het is zo vernederend om met moeite iets te vinden om mij aan vast te houden en Kika proberen veilig te houden tegelijkertijd. Dat is wanneer je tranen over mijn wangen ziet rollen. Het leven is zo al moeilijk genoeg.” (Lees verder onder de foto.)

Terwijl de man zich recht probeerde te houden in het gangpad, voelde hij hoe angstig Kika was. “Ik was erg overstuur. Ze zorgt elke dag voor mij, en ik voelde mij waardeloos'", schrijft de man op Twitter.

Volgens Amit krijgt hij dagelijks te maken met mensen die geen enkele moeite doen hem en Kika te helpen. Al beseft de blinde man ook dat niet iedereen zo ongevoelig is. Zijn verhaal gaat intussen viraal op sociale media. "Bedankt voor jullie lieve berichten", schrijft Amit die eerder al een filmpje postte van een gehaaste reiziger die zich ergerde omdat Amit en zijn geleidehond Kika niet onmiddellijk opzij konden gaan op de roltrap.

Dad had to stand with his back against the doors whilst trying not to slip & I was sliding all over the place as the floor was wet. Have some humanity people! @GuidedogsLondon @GuidedogsLondon @Se_Railway @transportforall pic.twitter.com/aXZ8wQbFi2 Kika 🇬🇧(@ Kika_GuideDog) link

Thank you all for you kind messages unfortunately being ignored when asking for a seat is a daily occurrence for us. I was very upset yesterday as the floor on the train was slippery, Kika kept sliding & she was obviously distressed. She looks after me everyday & I felt useless. Amit Patel(@ BlindDad_Uk) link