“Het kan zes maanden duren vooraleer leven in Verenigd Koninkrijk weer normale gangetje zal gaan”

29 maart 2020

21u50

Bron: Belga 4 Het kan zes maanden of meer duren alvorens het leven weer zijn normale gangetje zal gaan in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de adjunct-chef van de Britse gezondheidsdienst Jenny Harries gezegd.

Harries verduidelijkte dat dat niet per se betekent dat de Britten zes maanden lang in complete lockdown zullen zitten. “Maar het zou wel gevaarlijk kunnen zijn om de beperkingen in één klap volledig op te heffen omdat dat het virus nieuw leven zou kunnen inblazen”, klinkt het.

"We zullen de komende zes maanden om de drie weken een stand van zaken opstellen om te zien of bepaalde beperkingen beetje bij beetje versoepeld kunnen worden”, aldus Harries. "Idealiter doen we dat gedurende drie tot zes maanden, maar het is ook mogelijk dat dat meer wordt.”

Brief van Johnson

De Britse premier Boris Johnson schreef een brief die binnenkort in de bus zal vallen bij 30 miljoen Britse gezinnen. "We weten dat de toestand eerst nog erger zal worden alvorens hij zal verbeteren", staat er te lezen. "We treffen de juiste voorbereidingen. Hoe meer we de regels volgen, hoe minder levens er verloren zullen gaan en hoe sneller we het normale leven weer zullen kunnen opnemen.”

De premier is zelf besmet met het coronavirus. Hij vertoont milde symptomen, zo maakte hij eerder deze week zelf bekend. Hij zit in thuisisolatie en werkt van daaruit. Ook kroonprins Charles is besmet.

Sinds maandag in lockdown

De Britse regering kondigde afgelopen maandag een nationale lockdown aan voor minstens drie weken. Alle niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten, publieke bijeenkomsten van meer dan twee mensen zijn verboden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 1.228 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal bevestigde besmettingen staat op 19.522.

