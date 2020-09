“Het is weer zoals in april”: 95 procent van bedden op intensieve opnieuw vol coronapatiënten in regio Marseille KVDS

15 september 2020

10u38 8 Artsen in de Zuid-Franse stad Marseille slaan alarm over de zorgwekkende stijging van het aantal zwaar zieke coronapatiënten in hun ziekenhuizen. Maar liefst 95 procent van het aantal bedden voor coronapatiënten op intensieve zorgen lag vorige week weer vol in de hospitalen in het zuiden van het departement Bouche-du-Rhône. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat we ook in ons land weer meer hospitalisaties mogen verwachten.

Frankrijk heeft af te rekenen met een forse stijging van het aantal bevestigde coronagevallen. Zaterdag werd een record opgetekend van 10.561 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd en dat waren er nog nooit zo veel. Marseille is een van de hotspots in de nieuwe coronagolf.

Crisismodus

Ziekenhuizen in de regio zijn opnieuw in crisismodus. Volgens professor Dominique Rossi, die de Medische Commissie van de universitaire ziekenhuizen in Marseille leidt, is de toestand ernstig. Vorige week was er elke dag een crisisvergadering om extra personeel te zoeken en te bekijken hoe de bedden op intensieve het beste verdeeld konden worden om alle patiënten te kunnen opvangen.





Er zijn er 80 voor coronapatiënten in het zuiden van de regio Bouche-du-Rhône en die liggen voor 95 procent vol. “We werken weer zoals in april”, vertelt hij aan persbureau Reuters. “Helemaal volgens het draaiboek dat we tijdens de piek van de eerste coronagolf gebruikten.”

De positiviteitsratio – het aantal coronatests dat positief terugkomt – ligt boven de 10 procent in de regio Bouche-du-Rhône, waar die nationaal ‘maar’ 5,3 procent is. Ook dat laatste is niet weinig, want een percentage boven de 5 procent wijst erop dat het virus niet onder controle is, zo oordeelt de Franse overheid. Het aantal besmettingen in de regio ligt nu op 312 per 100.000 inwoners.

Volgens Rossi is de behandeling van de patiënten de afgelopen maanden wel verfijnd. Patiënten worden minder snel naar intensieve verplaatst en geïntubeerd.

Extra maatregelen

Het bestuur van het departement heeft intussen extra maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo wordt de mondmaskerplicht uitgebreid en mogen er nog maximaal 1.000 mensen aanwezig zijn bij concerten en sportevenementen. Er moet ook minstens een meter afstand gelaten worden tussen de aanwezigen. Samenscholingen van meer dan 10 mensen zijn verboden op stranden en in parken in de zwaarst getroffen gebieden.

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt op Twitter dat we ook in ons land weer meer hospitalisaties kunnen verwachten. “Voor diegenen die denken dat we veel Covid-gevallen kunnen hebben zonder hospitalisaties omdat ‘het virus verzwakt is’: dat is niet zo”, klinkt het. “We sequeneren (ontleden, red.) in ons laboratorium meer dan 1.000 volledige genomen. Er zijn geen attenuerende mutaties aan te duiden (die wijzen op een afname van het ziekteverwekkende vermogen, red.)” Volgens Van Ranst zal het waarschijnlijk jaren duren eer het virus echt verzwakt.

Volgens de viroloog kunnen er heel wat andere oorzaken zijn voor de voorlopig lagere mortaliteit. Het feit dat er nu meer jongere patiënten zijn, speculeert hij, de betere behandelingsmogelijkheden, dat er minder andere virusinfecties de ronde doen of het feit dat we meer vitamine D in ons lichaam hebben door het zonlicht in de zomer.

