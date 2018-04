"Het is oorlog": Trump wil koste wat kost Amazon pijn doen. En daarvoor zijn alle middelen goed Karen Van Eyken

03 april 2018

03 april 2018

Bron: Axios, Vanity Fair

Facebook mag dan al in het oog van de storm zijn terechtgekomen, de laatste dagen is het vooral Amazon dat het in de bijtende tweets van Donald Trump moet ontgelden. Gisteren ging de beurskoers van de internetreus nog met 5 procent achteruit na een nieuwe uithaal van de Amerikaanse leider. De president lijkt een regelrechte oorlog begonnen te zijn tegen Amazon. Wat is er echt aan de hand?

“Het Congres viseert Facebook, maar president Trump is daar niet in geïnteresseerd. In de plaats daarvan, is Amazon de techreus waar Trump achteraan wil gaan”, schreef nieuwswebsite Axios vorige week, onder aanhaling van vijf bronnen die de zaak met de president besproken hebben.

Trump maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de kleine winkeliers die niet zouden kunnen opboksen tegen de almachtige webwinkel. Daarom wil hij Amazon stevig aanpakken via het mededingingsrecht en het - naar zijn mening te gunstige - fiscale regime waarvan het bedrijf geniet, herzien.

Enkele dagen geleden meldde de Amerikaanse president op Twitter: “Ik heb mijn bezorgdheden over Amazon al lang voor de verkiezingen geuit. In tegenstelling tot anderen betalen ze weinig tot geen belastingen aan staten en lokale overheden, gebruiken ze ons postsysteem als hun leveringsdienst (wat omvangrijke verliezen voor de VS betekent) en doen ze duizenden kleinhandelaars failliet gaan.”

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Zo stelde een Republikeinse bron tegenover Vanity Fair: "Hij wil dat de deal met de U.S Postal Service heronderhandeld wordt. Hij denkt dat Amazon geen faire prijs betaalt om van de leveringsdienst gebruik te maken." Maar onafhankelijke specialisten claimen net dat de U.S Postal Service winst maakt door samen te werken met Amazon. De president heeft hier echter geen oren naar.

Dit schreef Trump daarover gisteren nog op Twitter: "Enkel gekken, of nog erger, beweren dat ons verlieslatende postsysteem geld verdient aan Amazon. Ze verliezen een fortuin en daar komt nu verandering in. Winkeliers die wel netjes hun belastingen betalen, moeten sluiten, dat is geen gelijk speelveld."

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ook afgelopen zomer ging Trump wild te keer omdat vele winkeliers kopje onder gaan door de techgigant. "Dorpen, steden en staten over de hele VS krijgen klappen. Veel banen gaan verloren", klonk het toen.

De president zou vooral zijn vastgoedvrienden een hart onder de riem willen steken nu hun shoppingcentra verloederen omdat vele winkels hun deuren moeten sluiten.

Eenzelfde geluid over de frustratie van de president is te horen bij Vanity Fair. Donald Trump is "geobsedeerd" door Jeff Bezos, de CEO van de webwinkel, en is op zoek naar manieren om het bedrijf te beschadigen, zo klinkt het daar op basis van een anonieme bron. Het is geweten dat de president geen fan is van Bezos omdat die niet alleen CEO is van Amazon maar ook eigenaar van de Washington Post, een krant die zich geregeld kritisch uitlaat over Trump.

"Trump houdt niet van de 'New York Times', maar hij houdt zich in omdat de krant gevestigd is in zijn thuisbasis," verklaarde een bron. "The Washington Post, daar heeft hij nul respect voor."

Een andere bron zei dat Trump gelooft dat Bezos, ondanks zijn ontkenningen, invloed uitoefent op de nieuwsredactie, net zoals de eigenaar van de National Enquirer dat doet: "Als Bezos zegt dat hij helemaal niet betrokken is, gelooft Trump hem niet."

Maandagavond verklaarde Martin Baron, de verantwoordelijke uitgever van The Washington Post, aan The New York Times dat Bezos geen enkele invloed uitoefent op de krant, en dat de bewering van Trump als zou de krant het lobbyapparaat van Amazon zijn, "volledig is verzonnen".

De tijd zal moeten uitwijzen wie de vruchten van deze oorlog zal plukken.