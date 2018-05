"Het is officieel onmogelijk geworden nog te snappen wat Trump zegt over Stormy Daniels" Trump verandert geweer wéér van schouder in zaak pornoactrice: "Nee, we zeggen helemaal niet iets anders" TT

04 mei 2018

18u41

Bron: Reuters, Belga, CNN 1 Nadat hij gisteren de verklaringen van zijn nieuwe advocaat Rudy Giuliani over de terugbetaling van 130.000 dollar zwijggeld bevestigde, draaide Amerikaans president Donald Trump vanmiddag opnieuw zijn kar. "Rudy is pas gisteren begonnen, hij zal de feiten nog wel leren", zei een korzelige Trump tegen journalisten, waarmee hij de uitspraken van Giuliani weer leek te ontkennen. Het ontlokt CNN de analyse dat het "officieel onmogelijk is geworden nog iets te snappen wat Trump zegt".

Het was een heftige week voor Rudy Giuliani, voormalige burgemeester van New York en Trumps nieuwste advocaat. Op Fox News dropte hij een bommetje in de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels door te verklaren dat zijn baas wel degelijk 130.000 dollar had terugbetaald aan zijn toenmalige advocaat Michael Cohen. Die had Daniels eerder hetzelfde bedrag gegeven in ruil over haar stilzwijgen over haar vermeende affaire met Trump.

De president bevestigde gisteren in reeks tweets dat hij Cohen had terugbetaald, hoewel hij dat de afgelopen weken altijd categoriek heeft ontkend.

"Hij leert nog bij"

Maar vanmiddag sloeg Trump op het grasveld voor het Witte Huis weer een andere toon aan, en zei hij dat Giuliani zijn feiten niet goed op een rijtje had. Want hoewel "Rudy" een "geweldige en speciale kerel" is, "is hij pas gisteren begonnen". "Hij leert nog bij over het onderwerp. Hij zal de feiten nog wel leren kennen", zo klonk het.

Later voegde Trump er nog aan toe: "Toen Rudy - hij is geweldig - zijn verklaringen deed, was hij pas begonnen en nog niet echt op de hoogte over alles. We vinden Rudy allemaal geweldig, hij snapt dat dit een heksenjacht is."

"Jullie willen alleen over deze onzin spreken"

Trump ontkende ook dat het Witte Huis daarmee alweer van positie wisselde. "Nee, we zeggen helemaal niet iets anders. Het enige wat ik zeg is dat dit land het nu geweldig doet. En het enige waar jullie over willen spreken is dit soort onzin en al die heksenjachten."

Gevraagd waarom hij enkele weken geleden 'neen' antwoordde op de vraag of hij iets afwist over de betaling aan Stormy Daniels, zei Trump ontwijkend "Kijk gewoon naar wat ik zei. Ga terug en kijk wat ik zei."

CNN: "Dit is geen absurd theater, dit is het Witte Huis"

Analisten bij CNN snappen er ondertussen zelf ook niets meer van. "Het is nu officieel onmogelijk geworden nog iets te snappen van wat Trump vertelt over Stormy Daniels", schrijft de nieuwszender. "Wat we de voorbije week gezien hebben in het Witte Huis, was damage control over de damage control over de damage control. Dit is geen absurd theater, dit is het Witte Huis."

"De knoop van verklaringen en tegenstellingen zit zo strak dat het onmogelijk is er nog klaar in te zien. Het enige consistente in de boodschap van het Witte Huis is dat het gaat om 'dit soort onzin' ('that kind of crap'), zoals Trump het zei."