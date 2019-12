“Het is niet eerlijk”: Chantal (19) overlijdt aan kanker vlak nadat ze stamcellen heeft gekregen van haar zus KVE

24 december 2019

14u11

Bron: New Zealand Herald 4 Dominique Stallard (17) lag vorige week samen haar oudere zus Chantal (19) in het ziekenhuis van het Nieuw-Zeelandse Auckland om stamcellen te doneren. Het was de operatie van de hoop. Maar het heeft niet mogen zijn. Nu blijft alleen Dominique nog over. Chantal is enkele dagen voor kerst overleden. “Het is niet eerlijk”.

Het was al de tweede keer dat Chantal tegen de agressieve ziekte moest vechten nadat ze ook op haar twaalfde al eens geconfronteerd werd met leukemie.

Ouders Tony en Virginia verklaarden dat het een “ongelofelijke meevaller” was geweest toen onderzoek uitwees dat de 17-jarige zus van Chantal, Dominique, een perfecte match was voor een stamceltransplantatie.

“Mensen kunnen wel zeven of acht broers en zussen hebben terwijl geen van hen een match is,” zei Virginia. “Het is erg bijzonder om slechts één zus te hebben die dan de perfecte donor blijkt te zijn. We kregen te horen dat we een goede kans hadden om Chantal te redden.”

“Onvoorwaardelijk liefhebben”

Dominique aarzelde dan ook geen moment om haar zus bij te staan. “Ik zei volmondig ‘ja’. Je doet dat voor je zus. Dat is wat ik liefde noem, onvoorwaardelijk liefhebben”, vertelde Dominique. “Het is niet eerlijk. Het is helemaal niet eerlijk wat mijn zus allemaal heeft moeten doorstaan.”

Het immuunsysteem en de vitale organen van Chantal waren helaas erg verzwakt na twee chemotherapiebehandelingen waardoor de transplantatie amper tijd heeft gekregen om ten volle te werken.

“De meest kwetsbare periode is het moment waarop de stamcellen het lichaam binnenkomen. We verloren haar op de dag van de transplantatie waardoor die geweldige stamcellen nooit hun werk hebben kunnen doen, omdat ze daarvoor minstens twee weken nodig hebben,” legde mama Virginia uit.

Sterke persoonlijkheid

De laatste momenten in het ziekenhuis met haar ouders en zus vorige woensdag typeerden nog maar eens de sterke persoonlijkheid van Chantal.

“Ze was een heel sterke meid”, zei vader Tony. “Ze was nog steeds opgewekt toen we haar goedenacht wensten.” Vader en dochter haakten hun pinken in elkaar voor een ‘pinky promise’. “Ze glimlachte van oor tot oor.”

Maar nog geen drie uur later ging haar gezondheidstoestand snel achteruit. Chantal overleed op 19 december.

“Haar ster schittert”

Voor Tony en Virginia is het verlies van hun uiterst creatieve en ambitieuze dochter die een kunstopleiding volgde, zwaar om dragen.

“Wij zijn onthutst dat deze prachtige ziel die aan de wereld ging laten zien hoe geweldig ze is, voorgoed is verdwenen. We zijn niet klaar om haar te laten gaan. Maar ze is nu in de hemel waar haar ster schittert.”