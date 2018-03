'Het is maar een blaar', dacht Raul, maar intussen is hij zijn voet kwijt TK

05 maart 2018

12u56

Bron: Washington Post 2 Toen Raul Reyes (26) een vlek op zijn voet ontdekte, dacht hij dat hij op zijn werk een blaar had opgelopen. Een dag later werd zijn voet met spoed geamputeerd. Een vreselijke ingreep, maar Raul is eigenlijk erg opgelucht. Hij weet dat het veel slechter had kunnen aflopen.

Op 22 februari ontdekte Raul de 'blaar', waar hij zich eerst geen zorgen over maakte. De volgende ochtend was het ding echter zo groot geworden dat hij naar de dokter trok. Daar werd hij meteen doorverwezen naar het ziekenhuis. "De aandoening zat over heel mijn voet. Ze zeiden dat ik meteen naar de spoeddienst moest", aldus de man uit Houston (Texas). Daar werd een röntgenfoto genomen en ontdekten de artsen dat Raul een dodelijke infectie opgelopen had.

De man werd het slachtoffer van necrotiserende fasciitis, een vleesetende bacterie die huid-, spier- en vetweefsel aantast. Het begint vaak met een onschuldige schram, maar kan dodelijk zijn op zeer korte termijn. In het geval van Raul werd de infectie waarschijnlijk opgelopen nadat een ingegroeide teennagel voor een open wondje zorgde.

In het ziekenhuis werden dan ook snel drastische maatregelen genomen. "30 minuten na de scan kwam de dokter terug bij ons", vertelt Rauls vrouw Joseline. "Ze zei dat ze de bacterie zo snel mogelijk moesten verwijderen, voor het de bloedbaan van Raul kon binnendringen. En dat ze daarvoor zijn voet moesten afzetten."

Voetprothese

Raul had geluk: de infectie werd op tijd gestopt door de amputatie. De man raakte geen andere ledematen meer kwijt, wat in het geval van de vleesetende bacterie een klein mirakel is. Intussen kampt het gezin echter al met een nieuw probleem. Reyes heeft immers geen ziekteverzekering en kan zich de aankoop van een prothese niet veroorloven.

Een goed exemplaar kost algauw meer dan 5.000 dollar, en daar komen nog eens heel wat kosten bij. De familie van Raul heeft nu een inzamelingsactie op poten gezet om een bedrag van minstens 11.000 dollar bijeen te sprokkelen. Met succes: want intussen werd er al bijna 13.000 dollar gedoneerd. "Nu kan hij verder een gezond en goed leven leiden", aldus een opgetogen zus.