"Het is geen kapsel, maar een levensstijl": Australië eert het nektapijt Redactie

26 februari 2018

13u15

Bron: The Guardian 9 In Kurri Kurri zijn de jaren 80 terug van nooit weggeweest. Het Australische mijnstadje, zo'n 150 kilometer ten noorden van Sydney, wil zich profileren als thuisstad van het matje, ook wel bekend als het nektapijt. Om die claim kracht bij te zetten organiseert het voor het eerst een festival: Mulletfest.

Kurri Kurri is niet de eerste regionale stad in Australië die met een gimmick poogt om toeristen aan te trekken en zo de lokale economie aan te wakkeren. Parkes heeft sinds 1993 het Elvis-festival, Trundle houdt sinds enkele jaren een Abba-festival en in Deniliquin, een stad met nauwelijks 8.000 inwoners, komen sinds 1999 enkele dagen per jaar duizenden pickupeigenaars samen.

Op matjesfestival Mulletfest kunnen deelnemers kiezen uit vijf categorieën: alledaags, slordig, rood haar, vrouwen en kinderen. Een jury beoordeelt de haarsnit en podiumpresence.

Samen met Sarah Bedford kwam Laura Johnson, eigenaar van het lokale hotel en plaatselijke kapper, op het idee om het kapsel, lang aan de achterkant en kort aan boven- en zijkanten, te vieren. "Australiërs houden van een icoon", zegt ze in The Guardian. "We hebben heel veel matjes in onze stad en familie. Mijn schoonvader droeg er een zestig jaar lang."

'We hebben heel veel matjes in onze stad en familie. Mijn schoonvader droeg er een zestig jaar lang' Laura Johson, plaatselijke kapper en organisator

In de categorie voor kinderen won de 12-jarige Alex Keavy. In de dance-off kon hij als beste zijn nektapijt tonen. Wat hij gaat doen met de veertig euro prijzengeld? Een taart kopen voor zijn vriendin, geeft hij aan. "Een matje is geen kapsel, maar een levensstijl", stelt hij. "Mijn dank gaat uit naar de organisatie en de jury."